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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230825/صحيفة-صينية-تكشف-عن-مشكلة-تصيب-أمريكا-بعد-انتهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1080402466.html
صحيفة صينية تكشف عن "مشكلة" تصيب أمريكا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا
صحيفة صينية تكشف عن "مشكلة" تصيب أمريكا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا
كتبت صحيفة صينية أن "إعادة إعمار أوكرانيا سيكلف الغرب 600 مليار دولار عند انتهاء الصراع". 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T09:17+0000
2023-08-25T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "إذا انتهى الصراع في أوكرانيا غدًا، فستظل الولايات المتحدة بحاجة إلى إرسال مئات المليارات من الدولارات كمساعدات إلى هذا البلد".وبحسب الصحيفة: "البرنامج بأكمله لإعادة إعمار العراق بعد الحرب خصص مبلغ 60 مليار دولار فقط".وأضافت الصحيفة: "في الوقت ذاته، العبء الرئيسي للدعم المالي سيقع على عاتق البيت الأبيض، إذ يمر اقتصاد بريطانيا بأوقات عصيبة، ومن غير المعروف إلى متى ستصمد الحكومة الألمانية على خلفية الانخفاض السريع في الدعم".وأضافت: "أوكرانيا ستصبح في نهاية المطاف أغلى عملية تنفذها الولايات المتحدة على الإطلاق".
https://sputnikarabic.ae/20230825/مشاهد-لانقضاض-كراسنوبول-عالية-الدقة-على-هدفها-فيديو-1080400847.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة صينية تكشف عن "مشكلة" تصيب أمريكا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا

09:17 GMT 25.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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كتبت صحيفة صينية أن "إعادة إعمار أوكرانيا سيكلف الغرب 600 مليار دولار عند انتهاء الصراع".
وقالت الصحيفة: "إذا انتهى الصراع في أوكرانيا غدًا، فستظل الولايات المتحدة بحاجة إلى إرسال مئات المليارات من الدولارات كمساعدات إلى هذا البلد".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "سيتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تخصيص 60 مليار دولار سنويا لأوكرانيا، لمدة عشر سنوات، وستقوم كييف بنهب جزء كبير من هذه الأموال".

وبحسب الصحيفة: "البرنامج بأكمله لإعادة إعمار العراق بعد الحرب خصص مبلغ 60 مليار دولار فقط".
لحظة انقضاض قذيفة كراسنوبول روسية عالية الدقة على هدف أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لانقضاض "كراسنوبول" عالية الدقة على هدفها... فيديو
08:13 GMT
وأضافت الصحيفة: "في الوقت ذاته، العبء الرئيسي للدعم المالي سيقع على عاتق البيت الأبيض، إذ يمر اقتصاد بريطانيا بأوقات عصيبة، ومن غير المعروف إلى متى ستصمد الحكومة الألمانية على خلفية الانخفاض السريع في الدعم".

وقالت صحيفة "آسيا تايمز": "ربما بسبب العوامل المذكورة أعلاه، تعتقد واشنطن أنه من الأفضل ضخ الأموال في الدعم العسكري لكييف، وإطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة، إذ سيكون ذلك أرخص من المساعدة في إعادة بناء البلاد. ومع ذلك، فإن معظم الأمريكيين يعارضون بالفعل تقديم المساعدات لأوكرانيا، لأنها ستتحول بلا شك إلى مشكلة".

وأضافت: "أوكرانيا ستصبح في نهاية المطاف أغلى عملية تنفذها الولايات المتحدة على الإطلاق".
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:23 GMT
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