https://sputnikarabic.ae/20230825/ضابط-أمريكي-زيلينسكي-لن-يعترف-بالفشل-حتى-يرى-الدبابات-في-كييف-1080413401.html
ضابط أمريكي: زيلينسكي لن يعترف بالفشل حتى يرى الدبابات في كييف
ضابط أمريكي: زيلينسكي لن يعترف بالفشل حتى يرى الدبابات في كييف
صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن عدم رغبة زيلينسكي في الاعتراف بالهزيمة سيؤدي إلى الهزيمة الكاملة للقوات المسلحة الأوكرانية. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T13:14+0000
2023-08-25T13:14+0000
2023-08-25T13:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سكوت ريتر عبر قناة"Redacted" في "يوتيوب": "يريد زيلينسكي الاستمرار في التظاهر بأنه ينتصر، لكن ما نراه في الجبهة يقول خلاف ذلك... الأوكرانيون سيواصلون الفوز، عندما تكون الدبابات الروسية موجودة بالفعل في كييف".وأضاف: "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تتزايد يوما بعد يوم".وتابع ريتر: "وتم إبلاغ زيلينسكي بأن القوات الروسية تهزم الأوكرانيين في مسرح العمليات العسكرية وتجبرهم على التراجع".وقال: "الآن نفهم بالفعل أن نظام كييف كذب بشأن خسائره منذ البداية... الوضع نفسه بالنسبة للمعدات الموردة، هناك العديد من مقاطع الفيديو التي تصور لحظات تدميرها على يد الجيش الروسي".وأشار ريتر أيضًا إلى أن كييف تعيش في وضع يائس، تحاول نقل قوات جديدة إلى خط المواجهة. وفي الوقت نفسه، فإن مستوى تدريبهم أقل بكثير، ما سيؤدي إلى تسريع الانهيار الوشيك.
https://sputnikarabic.ae/20230824/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-عن-مقايضة-بين-زيلينسكي-وواشنطن-1080391262.html
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روسيا, العالم
ضابط أمريكي: زيلينسكي لن يعترف بالفشل حتى يرى الدبابات في كييف
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صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن عدم رغبة زيلينسكي في الاعتراف بالهزيمة سيؤدي إلى الهزيمة الكاملة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال سكوت ريتر عبر قناة"Redacted" في "يوتيوب"
: "يريد زيلينسكي الاستمرار في التظاهر بأنه ينتصر، لكن ما نراه في الجبهة يقول خلاف ذلك... الأوكرانيون سيواصلون الفوز، عندما تكون الدبابات الروسية موجودة بالفعل في كييف".
وأضاف: "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تتزايد يوما بعد يوم".
وتابع ريتر: "وتم إبلاغ زيلينسكي بأن القوات الروسية تهزم الأوكرانيين في مسرح العمليات العسكرية وتجبرهم على التراجع".
وقال: "الآن نفهم بالفعل أن نظام كييف كذب بشأن خسائره منذ البداية... الوضع نفسه بالنسبة للمعدات الموردة، هناك العديد من مقاطع الفيديو التي تصور لحظات تدميرها على يد الجيش الروسي".
وأشار ريتر أيضًا إلى أن كييف تعيش في وضع يائس، تحاول نقل قوات جديدة إلى خط المواجهة. وفي الوقت نفسه، فإن مستوى تدريبهم أقل بكثير، ما سيؤدي إلى تسريع الانهيار الوشيك.