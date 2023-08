https://sputnikarabic.ae/20230825/ضابط-أمريكي-سياسة-بولندا-بجيشها-الضعيف-تؤدي-إلى-تدمير-مدنها-1080400164.html

ضابط أمريكي: سياسة بولندا بجيشها الضعيف تؤدي إلى تدمير مدنها

ضابط أمريكي: سياسة بولندا بجيشها الضعيف تؤدي إلى تدمير مدنها

صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، أن السياسة العدوانية التي تنتهجها السلطات البولندية، إلى جانب جيش ضعيف يتكون من "جثث متحركة"، يمكن أن تؤدي... 25.08.2023, سبوتنيك عربي

وقال سكوت ريتر، في مقابلة على يوتيوب مع قناة "Through the eyes of": "روسيا لا تهدد بولندا، ولا بيلاروسيا كذلك. بولندا هي الوحيدة التي تطلق التهديدات".وتابع: "روسيا لا تعبث. إذا كنت تريد أن تلعب (بولندا) لعبة النباح... والتظاهر برغبتك بالعض، فلا داعي للمفاجأة إذا استدار ومزق رأسك. هذا بالضبط ما سيحدث".وأضاف: "لقد كنتم ساحة معركة ودفعتم الثمن. لقد دمرت مدنكم، وترك الأطفال بلا آباء وترعرعوا في دور الأيتام. لقد شهدتم انخفاض عدد السكان. والآن أصبحتم أخيرًا في وضع مزدهر، وأصبحتم جزءًا من المجتمع الأوروبي، كما كان يأمل الجميع، تخلوا عن مفهوم الصراع الأوروبي. ومع ذلك فإنكم أنتم من يروج لهذا المفهوم الآن".وفي وقت سابق، كشفت صحيفة بولندية بأنه تتم عمليات شراء أسلحة هجومية على نطاق واسع من قبل بولندا، للاستعداد للحرب على خلفية الهزيمة الوشيكة لأوكرانيا، بحسب الصحيفة.وكتبت: "نحن نشهد الخطط الجريئة لتسليح حكومة وارسو، وشراء عدد كبير من الأسلحة الهجومية... بناء على القائمة المعلنة لمشتريات هذه الأسلحة وكميتها، يوجد انطباع قوي بأننا نستعد لتلك الحرب، والسؤال هو متى الحرب؟".

