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https://sputnikarabic.ae/20230825/غواصة-موجايسك-الروسية-المتطورة-تبحر-برحلتها-التجريبية-الأولى-صور-1080400732.html
غواصة "موجايسك" الروسية المتطورة تبحر برحلتها التجريبية الأولى... صور
غواصة "موجايسك" الروسية المتطورة تبحر برحلتها التجريبية الأولى... صور
وصلت الغواصة الروسية الجديدة "موجايسك"، التي تعمل بالديزل والكهرباء، والتي يتم بناؤها في مدينة سان بطرسبرغ، في أحواض بناء السفن الأميرالية، إلى البحر لأول مرة... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T08:11+0000
2023-08-25T08:11+0000
العالم
روسيا
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تم تصميم الغواصة في مكتب التصميم المركزي في روبين، وهي تنتمي إلى الجيل الثالث من الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء، ويتم بناء هذه السلسلة لأسطول المحيط الهادئ.وتعتبر "موجايسك" الغواصة الخامسة في السلسلة "636.3" من ست غواصات، وقد ضمت البحرية الروسية بالفعل أربع، "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي" و"فولخوف" و"ماجادان" و"أوفا". في غواصة "ياكوتسك" السادسة، تستمر أعمال التركيب على نطاق واسع، ويجري إعداد وحدات الكتلة من أجل اختبارات الإرساء.وصرّح القائد العام للبحرية الروسية نيكولاي إيفمينوف، في مراسم إطلاق الغواصة، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، أن الغواصات التي تشمل "موجايسك"، هي سلاح قوي ولديها إمكانات تحديث ضخمة.وأضاف إيفمينوف بعد إنزال الغواصة إلى الماء، قائلصا: "سيتم إيصالها (الغواصة) إلى رصيف المصنع وستبدأ اختبارات الإرساء، بعد بضعة أشهر، ستذهب "موجايسك" إلى حقول التدريب في بحر البلطيق، من المفترض أن علم سانت أندرو، سيرفع على الغواصة الجديدة، هذا العام".
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

غواصة "موجايسك" الروسية المتطورة تبحر برحلتها التجريبية الأولى... صور

08:11 GMT 25.08.2023
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورغواصة "سان بطرسبرغ" خلال التحضيرات ليوم البحرية الذي تحتفل به القوات البحرية في سان بطرسبرغ، روسيا
غواصة سان بطرسبرغ خلال التحضيرات ليوم البحرية الذي تحتفل به القوات البحرية في سان بطرسبرغ، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© Sputnik . Alexei Danichev
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وصلت الغواصة الروسية الجديدة "موجايسك"، التي تعمل بالديزل والكهرباء، والتي يتم بناؤها في مدينة سان بطرسبرغ، في أحواض بناء السفن الأميرالية، إلى البحر لأول مرة للخضوع لتجارب بحرية.
تم تصميم الغواصة في مكتب التصميم المركزي في روبين، وهي تنتمي إلى الجيل الثالث من الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء، ويتم بناء هذه السلسلة لأسطول المحيط الهادئ.
وتعتبر "موجايسك" الغواصة الخامسة في السلسلة "636.3" من ست غواصات، وقد ضمت البحرية الروسية بالفعل أربع، "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي" و"فولخوف" و"ماجادان" و"أوفا". في غواصة "ياكوتسك" السادسة، تستمر أعمال التركيب على نطاق واسع، ويجري إعداد وحدات الكتلة من أجل اختبارات الإرساء.
وصرّح القائد العام للبحرية الروسية نيكولاي إيفمينوف، في مراسم إطلاق الغواصة، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، أن الغواصات التي تشمل "موجايسك"، هي سلاح قوي ولديها إمكانات تحديث ضخمة.
وأضاف إيفمينوف بعد إنزال الغواصة إلى الماء، قائلصا: "سيتم إيصالها (الغواصة) إلى رصيف المصنع وستبدأ اختبارات الإرساء، بعد بضعة أشهر، ستذهب "موجايسك" إلى حقول التدريب في بحر البلطيق، من المفترض أن علم سانت أندرو، سيرفع على الغواصة الجديدة، هذا العام".
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