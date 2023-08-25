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https://sputnikarabic.ae/20230825/فريق-طبي-عربي-يحقق-إنجازا-تاريخيا-بإجراء-عمليتين-جراحيتين-لطفلة-في-وقت-واحد-1080404808.html
فريق طبي عربي يحقق إنجازا تاريخيا بإجراء عمليتين جراحيتين لطفلة في وقت واحد
فريق طبي عربي يحقق إنجازا تاريخيا بإجراء عمليتين جراحيتين لطفلة في وقت واحد
نجح فريق طبي سعودي، يوم أمس الخميس، في إجراء عمليتين جراحيتين لطفلة في وقت واحد، في واقعة هي الأولى من نوعها في العالم. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T10:48+0000
2023-08-25T10:48+0000
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إذ أجرى أطباء من مستشفى "قوى الأمن" في الرياض، عمليتين جراحيتين ناجحتين في آن واحد، لطفلة تعاني من تأخر في النطق وضعف في السمع.وأوضحت المصادر أن جهود الفريق الطبي أدت إلى إنهاء معاناة الطفلة، التي تبلغ من العمر11 عاما، فقد تم تشخيص الحالة بوجود انسداد عظمي في القناة الخارجية في الأذنين.كما تمت زراعة سماعة عظمية "أو إس آي آ" من أحدث التقنيات عالميا، في الأذن الأخرى في الوقت ذاته، وذلك لتحسين السمع في الأذنين بتقنيتين مختلفتين.
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العالم العربي, الصحة, منوعات
العالم العربي, الصحة, منوعات

فريق طبي عربي يحقق إنجازا تاريخيا بإجراء عمليتين جراحيتين لطفلة في وقت واحد

10:48 GMT 25.08.2023
CC0 / pixabay.com / عملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
CC0 / pixabay.com /
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نجح فريق طبي سعودي، يوم أمس الخميس، في إجراء عمليتين جراحيتين لطفلة في وقت واحد، في واقعة هي الأولى من نوعها في العالم.
إذ أجرى أطباء من مستشفى "قوى الأمن" في الرياض، عمليتين جراحيتين ناجحتين في آن واحد، لطفلة تعاني من تأخر في النطق وضعف في السمع.
وأوضحت المصادر أن جهود الفريق الطبي أدت إلى إنهاء معاناة الطفلة، التي تبلغ من العمر11 عاما، فقد تم تشخيص الحالة بوجود انسداد عظمي في القناة الخارجية في الأذنين.

وتمكن الفريق الطبي من إجراء العملية عبر فتح وتوسيع القناة السمعية، مع عمل ترميم للقناة السمعية الخارجية والطبلة الأذنية، باستخدام أنسجة تعويضية من يد المريضة وغضاريف من صيوان الأذن الأولى.

كما تمت زراعة سماعة عظمية "أو إس آي آ" من أحدث التقنيات عالميا، في الأذن الأخرى في الوقت ذاته، وذلك لتحسين السمع في الأذنين بتقنيتين مختلفتين.
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