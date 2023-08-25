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https://sputnikarabic.ae/20230825/كا---52-تدمر-ثلاث-مدرعات-دفعة-واحدة-1080402742.html
"كا - 52" تدمر ثلاث مدرعات دفعة واحدة
"كا - 52" تدمر ثلاث مدرعات دفعة واحدة
دمرت القوات الجوية الروسية في إحدى العمليات ثلاث مركبات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية، حيث تمت المطاردة الناجحة من قبل طائرة الاستطلاع والهجوم الروسية من طراز... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T09:46+0000
2023-08-25T09:46+0000
العالم
روسيا
رصد عسكري
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بحسب إمكانيات الطائرة المتطورة، يأتي هذا النجاح أمرًا روتينيًا، فالإلكترونيات الموجودة على متن الطائرة "كا - 52" تقترح أهدافًا في متناول قائد الطائرة، ويحدد الطيار الهدف المطلوب ويوجه علامة التصويب الحراري إليه، ثم يطلق الصاروخ ليصيب الهدف خلال ثوان. وتتمثل مهمة الطيار في إبقاء المركبة المدرعة المستهدفة ضمن إشارة الهدف، ثم يتم تدميرها بكل دقة.قام الطاقم بالعملية ثلاث مرات، حيث دمر ثلاث مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفي المرة الثالثة اضطرت الطائرة "كا - 52" إلى الارتفاع فوق الغابة لإيصال صاروخ إلى هدف بعيد المدى، وبعد التأكد من إصابته، حلّق الطيار إلى الجانب مبتعدًا عن هجوم محتمل بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230825/القوات-الروسية-تعزز-دفاعاتها-على-ضفاف-نهر-دنيبر-بعد-اضمحلال-سد-كاخوفكا-1080401362.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

"كا - 52" تدمر ثلاث مدرعات دفعة واحدة

09:46 GMT 25.08.2023
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمروحية هليكوبتر من طراز مي 8 وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز كا 52 تنفذ هجوما في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مروحية هليكوبتر من طراز مي 8 وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز كا 52 تنفذ هجوما في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ
/
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دمرت القوات الجوية الروسية في إحدى العمليات ثلاث مركبات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية، حيث تمت المطاردة الناجحة من قبل طائرة الاستطلاع والهجوم الروسية من طراز "كا - 52"(التمساح) التي استهدفت المركبات المدرعة.
بحسب إمكانيات الطائرة المتطورة، يأتي هذا النجاح أمرًا روتينيًا، فالإلكترونيات الموجودة على متن الطائرة "كا - 52" تقترح أهدافًا في متناول قائد الطائرة، ويحدد الطيار الهدف المطلوب ويوجه علامة التصويب الحراري إليه، ثم يطلق الصاروخ ليصيب الهدف خلال ثوان. وتتمثل مهمة الطيار في إبقاء المركبة المدرعة المستهدفة ضمن إشارة الهدف، ثم يتم تدميرها بكل دقة.
قام الطاقم بالعملية ثلاث مرات، حيث دمر ثلاث مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفي المرة الثالثة اضطرت الطائرة "كا - 52" إلى الارتفاع فوق الغابة لإيصال صاروخ إلى هدف بعيد المدى، وبعد التأكد من إصابته، حلّق الطيار إلى الجانب مبتعدًا عن هجوم محتمل بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة.

تم تصنيف طائرات الهليكوبتر "كا - 52" المزودة بصواريخ "أتاكا" و"ويرل ويند" بعيدة المدى المضادة للدبابات، كأحد الأسباب الرئيسية لتدمير المدرعات الأوكرانية.

طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
القوات الروسية تعزز دفاعاتها على ضفاف نهر دنيبر بعد اضمحلال سد كاخوفكا
08:42 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:23 GMT
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