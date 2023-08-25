https://sputnikarabic.ae/20230825/لجنة-التحقيق-الروسية-تكشف-عن-ملابسات-حادثة-تحطم-طائرة-بريغوجين-1080421546.html

لجنة التحقيق الروسية تكشف عن ملابسات حادثة تحطم "طائرة بريغوجين"

لجنة التحقيق الروسية تكشف عن ملابسات حادثة تحطم "طائرة بريغوجين"

أفادت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية أن التحقيق تحصل على تسجيلات الرحلة بعد تحطم طائرة إمبراير في منطقة تفير، وسيتم التحقق من جميع إصدارات ما حدث. 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T17:09+0000

2023-08-25T17:09+0000

2023-08-25T17:09+0000

روسيا

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وقالت اللجنة، اليوم الجمعة، إن "التحقيقات صادرت مراسلات ووثائق الرحلة، وما زالت المعاينة التفصيلية لمكان الحادث مستمرة".وأضافت لجنة التحقيق الروسية أن "المحققين يقومون أيضًا بمصادرة العناصر والوثائق المهمة لتحديد جميع ملابسات تحطم الطائرة".وشددت اللجنة على أن "التحقيق سيستمع بعناية إلى جميع الروايات المحتملة لما حدث".ونشرت مؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية "روس أفياتسا"، يوم الأربعاء في 23 أغسطس/ آب، قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية في مقاطعة تفير الروسية.وكان يقود الطائرة ليفشين أليكسي، وكريموف روستان، والمضيفة راسبوبوفا كريستينا.

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