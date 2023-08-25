https://sputnikarabic.ae/20230825/مبادرات-مصرية-لزيادة-تحويلات-المغتربين-من-العملة-الصعبة-1080421419.html
مبادرات مصرية لزيادة تحويلات المغتربين من العملة الصعبة
مبادرات مصرية لزيادة تحويلات المغتربين من العملة الصعبة
طرحت مصر لأول مرة، وثيقة معاش لمواطنيها في الخارج بالدولار، وذلك ضمن مبادرات حكومية تستهدف زيادة الحصيلة الدولارية. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T17:02+0000
2023-08-25T17:02+0000
2023-08-25T17:02+0000
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ومنذ مارس/ آذار 2022، تواجه مصر أزمة شح النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية، بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.
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انفوجرافيك, مصر, أخبار مصر الآن, سعر الدولار اليوم, инфографика
انفوجرافيك, مصر, أخبار مصر الآن, سعر الدولار اليوم, инфографика
مبادرات مصرية لزيادة تحويلات المغتربين من العملة الصعبة
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طرحت مصر لأول مرة، وثيقة معاش لمواطنيها في الخارج بالدولار، وذلك ضمن مبادرات حكومية تستهدف زيادة الحصيلة الدولارية.
ومنذ مارس/ آذار 2022، تواجه مصر أزمة شح النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية، بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.