عربي
الجيش الروسي يدمر مقاتلتي "سو- 25" وعشرات الأهداف الجوية الأوكرانية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230825/مشاهد-عمل-مروحيات-مي-28-في-منطقة-العملية-العسكرية-فيديو-1080414298.html
مشاهد عمل مروحيات "مي-28" في منطقة العملية العسكرية... فيديو
مشاهد عمل مروحيات "مي-28" في منطقة العملية العسكرية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق عمل أطقم مروحيات هجومية من طراز "مي-28"، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T13:40+0000
2023-08-25T13:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "أثناء تنفيذ الطلعات القتالية، أطلق طيارو طيران الجيش صواريخ على النقاط المحصنة لوحدات القوات المسلحة المكتشفة".وأضافت: "نتيجة الضربات الصاروخية تم استهداف وتدمير مركز سيطرة العدو وتدمير الدبابات ومدرعات العدو".خلال العملية العسكرية الخاصة، تواصل أطقم طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش تنفيذ مهام لتدمير المركبات المدرعة والبنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وتسليم القوات والبضائع العسكرية وتقديم الدعم الجوي."مي-28" هي مروحية هجومية سوفيتية وروسية مصممة للبحث عن الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى وتدميرها، فضلًا عن الأهداف الجوية المنخفضة السرعة والقوى العاملة للعدو في ظروف مقاومة النيران النشطة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230825/مشاهد-لانقضاض-كراسنوبول-عالية-الدقة-على-هدفها-فيديو-1080400847.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مشاهد عمل مروحيات "مي-28" في منطقة العملية العسكرية... فيديو

13:40 GMT 25.08.2023
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمي-28إن
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© Sputnik . Maxim Blinov
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق عمل أطقم مروحيات هجومية من طراز "مي-28"، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت الدفاع الروسية: "أثناء تنفيذ الطلعات القتالية، أطلق طيارو طيران الجيش صواريخ على النقاط المحصنة لوحدات القوات المسلحة المكتشفة".
وأضافت: "نتيجة الضربات الصاروخية تم استهداف وتدمير مركز سيطرة العدو وتدمير الدبابات ومدرعات العدو".
لحظة انقضاض قذيفة كراسنوبول روسية عالية الدقة على هدف أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لانقضاض "كراسنوبول" عالية الدقة على هدفها... فيديو
08:13 GMT
خلال العملية العسكرية الخاصة، تواصل أطقم طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش تنفيذ مهام لتدمير المركبات المدرعة والبنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وتسليم القوات والبضائع العسكرية وتقديم الدعم الجوي.
"مي-28" هي مروحية هجومية سوفيتية وروسية مصممة للبحث عن الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى وتدميرها، فضلًا عن الأهداف الجوية المنخفضة السرعة والقوى العاملة للعدو في ظروف مقاومة النيران النشطة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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