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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230825/مشاهد-لانقضاض-كراسنوبول-عالية-الدقة-على-هدفها-فيديو-1080400847.html
مشاهد لانقضاض "كراسنوبول" عالية الدقة على هدفها... فيديو
مشاهد لانقضاض "كراسنوبول" عالية الدقة على هدفها... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات لتدمير دبابة تابعة للقوات الأوكرانية بقذيفة موجهة من طراز "كراسنوبول" عالية الدقة. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T08:13+0000
2023-08-25T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "يتم استخدام هذه القذيفة بتقنية الليزر عن طريق تسليط الضوء على معدات العدو بمساعدة محدد الهدف بالليزر".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكّدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230731/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-بقذيفة-كراسنوبول-عالية-الدقة-فيديو--1079645261.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مشاهد لانقضاض "كراسنوبول" عالية الدقة على هدفها... فيديو

08:13 GMT 25.08.2023 (تم التحديث: 08:24 GMT 25.08.2023)
© Sputnikلحظة انقضاض قذيفة "كراسنوبول" روسية عالية الدقة على هدف أوكراني
لحظة انقضاض قذيفة كراسنوبول روسية عالية الدقة على هدف أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات لتدمير دبابة تابعة للقوات الأوكرانية بقذيفة موجهة من طراز "كراسنوبول" عالية الدقة.
وقالت الدفاع الروسية: "يتم استخدام هذه القذيفة بتقنية الليزر عن طريق تسليط الضوء على معدات العدو بمساعدة محدد الهدف بالليزر".

وأضافت: "ويتم تحديد الأهداف بواسطة الطائرات دون طيار، وأثناء التصويب نحو الهدف، تقوم القذيفة بتصحيح مسارها في الهواء بمساعدة الدفات الهوائية".

قذائف الهاون الموجَّهة "كراسنوبول" بقطر 152 ملم تحتوي على رأس ليزري شبه نشط للتوجيه الذاتي يستدل عليه من خلال الليزر المنعكس عن الهدف.

دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
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القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة… فيديو
31 يوليو, 22:54 GMT

ويتم تصحيح مسار القذيفة أثناء اقترابها من الهدف باستخدام الأجنحة الديناميكية، ويصل مداها الأقصى إلى 25 كيلومترًا، ولا يتجاوز انحراف التصويب عن خط الهدف 2 متر.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكّدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:21 GMT
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