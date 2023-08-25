https://sputnikarabic.ae/20230825/مشاهد-لسحب-الوحش-الأمريكي-هرقل-بعد-صفعة-روسية-قاتلة-فيديو-1080417798.html
مشاهد لسحب "الوحش الأمريكي هرقل" بعد صفعة روسية قاتلة... فيديو
مشاهد لسحب "الوحش الأمريكي هرقل" بعد صفعة روسية قاتلة... فيديو
قامت دبابتان أوكرانيتان بجر مدرعة أمريكية ثقيلة تعرضت لأضرار جسيمة على خط المواجهة، بعد ضربها من قبل القوات الروسية. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T15:05+0000
2023-08-25T15:05+0000
2023-08-25T15:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي تم تداولها مدرعة أمريكية ثقيلة من نوع "هرقل- إم 88 أ2"، أثناء سحبها من الخط الأمامي للجبهة، بعد تعطلها بسبب ضربة تسببت بتلفها.وبحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، التي نشرت خبرا عن الحادثة، فإنه لا عجب أن تُجر هذه المدرعة الثقيلة من دبابتين، لأن "مثل هذا الوحش المدرع الأمريكي الصنع يزن 63500 كيلوغراما (63 طن ونصف)".ونوّهت الصحيفة إلى أن هذه المدرعة الأمريكية ربما حاولت جر دبابة من دبابات "ليوبارد 2" التي تدمرت على الجبهة، لكنها تعرضت لانفجار لغم أعطبها.وبينت الصحيفة أن هذه المدرعة التي وصفتها بـ"الفاشلة" شوهدت في أحد شوارع قرية بريوبرازينكا في اتجاه زابوروجيه.شاهد أيضا: مشاهد عمل مروحيات "مي-28" في منطقة العملية العسكرية... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لانقضاض "كراسنوبول" عالية الدقة على هدفها... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاهد لسحب "الوحش الأمريكي هرقل" بعد صفعة روسية قاتلة... فيديو
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قامت دبابتان أوكرانيتان بجر مدرعة أمريكية ثقيلة تعرضت لأضرار جسيمة على خط المواجهة، بعد ضربها من قبل القوات الروسية.
وتظهر المشاهد التي تم تداولها مدرعة أمريكية ثقيلة من نوع "هرقل- إم 88 أ2"، أثناء سحبها من الخط الأمامي للجبهة، بعد تعطلها بسبب ضربة تسببت بتلفها.
وبحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا"
، التي نشرت خبرا عن الحادثة، فإنه لا عجب أن تُجر هذه المدرعة الثقيلة من دبابتين، لأن "مثل هذا الوحش المدرع الأمريكي الصنع يزن 63500 كيلوغراما (63 طن ونصف)".
وأشارت الصحيفة إلى أن المشاهد تظهر تعرض المدرعة الثقيلة لأضرار بالغة في هيكلها السفلي، حيث تلفت العجلات (المحاور) والجنزير.
ونوّهت الصحيفة إلى أن هذه المدرعة الأمريكية ربما حاولت جر دبابة من دبابات "ليوبارد 2" التي تدمرت على الجبهة، لكنها تعرضت لانفجار لغم أعطبها.
وبينت الصحيفة أن هذه المدرعة التي وصفتها بـ"الفاشلة" شوهدت في أحد شوارع قرية بريوبرازينكا في اتجاه زابوروجيه.