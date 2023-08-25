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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230825/مشاهد-لسحب-الوحش-الأمريكي-هرقل-بعد-صفعة-روسية-قاتلة-فيديو-1080417798.html
مشاهد لسحب "الوحش الأمريكي هرقل" بعد صفعة روسية قاتلة... فيديو
مشاهد لسحب "الوحش الأمريكي هرقل" بعد صفعة روسية قاتلة... فيديو
قامت دبابتان أوكرانيتان بجر مدرعة أمريكية ثقيلة تعرضت لأضرار جسيمة على خط المواجهة، بعد ضربها من قبل القوات الروسية. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T15:05+0000
2023-08-25T15:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي تم تداولها مدرعة أمريكية ثقيلة من نوع "هرقل- إم 88 أ2"، أثناء سحبها من الخط الأمامي للجبهة، بعد تعطلها بسبب ضربة تسببت بتلفها.وبحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، التي نشرت خبرا عن الحادثة، فإنه لا عجب أن تُجر هذه المدرعة الثقيلة من دبابتين، لأن "مثل هذا الوحش المدرع الأمريكي الصنع يزن 63500 كيلوغراما (63 طن ونصف)".ونوّهت الصحيفة إلى أن هذه المدرعة الأمريكية ربما حاولت جر دبابة من دبابات "ليوبارد 2" التي تدمرت على الجبهة، لكنها تعرضت لانفجار لغم أعطبها.وبينت الصحيفة أن هذه المدرعة التي وصفتها بـ"الفاشلة" شوهدت في أحد شوارع قرية بريوبرازينكا في اتجاه زابوروجيه.شاهد أيضا: مشاهد عمل مروحيات "مي-28" في منطقة العملية العسكرية... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لانقضاض "كراسنوبول" عالية الدقة على هدفها... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

مشاهد لسحب "الوحش الأمريكي هرقل" بعد صفعة روسية قاتلة... فيديو

15:05 GMT 25.08.2023
© Photoمدرعة أمريكية ثقيلة من نوع "هرقل- أم 88 أ2"، أثناء سحبها من الخط الأمامي للجبهة، بعد تعطلها بسبب ضربة روسية
مدرعة أمريكية ثقيلة من نوع هرقل- أم 88 أ2، أثناء سحبها من الخط الأمامي للجبهة، بعد تعطلها بسبب ضربة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© Photo
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قامت دبابتان أوكرانيتان بجر مدرعة أمريكية ثقيلة تعرضت لأضرار جسيمة على خط المواجهة، بعد ضربها من قبل القوات الروسية.
وتظهر المشاهد التي تم تداولها مدرعة أمريكية ثقيلة من نوع "هرقل- إم 88 أ2"، أثناء سحبها من الخط الأمامي للجبهة، بعد تعطلها بسبب ضربة تسببت بتلفها.
وبحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، التي نشرت خبرا عن الحادثة، فإنه لا عجب أن تُجر هذه المدرعة الثقيلة من دبابتين، لأن "مثل هذا الوحش المدرع الأمريكي الصنع يزن 63500 كيلوغراما (63 طن ونصف)".

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاهد تظهر تعرض المدرعة الثقيلة لأضرار بالغة في هيكلها السفلي، حيث تلفت العجلات (المحاور) والجنزير.

© Photoمدرعة أمريكية ثقيلة من نوع "هرقل- أم 88 أ2"، أثناء سحبها من الخط الأمامي للجبهة، بعد تعطلها بسبب ضربة روسية
مدرعة أمريكية ثقيلة من نوع هرقل- أم 88 أ2، أثناء سحبها من الخط الأمامي للجبهة، بعد تعطلها بسبب ضربة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
مدرعة أمريكية ثقيلة من نوع "هرقل- أم 88 أ2"، أثناء سحبها من الخط الأمامي للجبهة، بعد تعطلها بسبب ضربة روسية
© Photo
ونوّهت الصحيفة إلى أن هذه المدرعة الأمريكية ربما حاولت جر دبابة من دبابات "ليوبارد 2" التي تدمرت على الجبهة، لكنها تعرضت لانفجار لغم أعطبها.
وبينت الصحيفة أن هذه المدرعة التي وصفتها بـ"الفاشلة" شوهدت في أحد شوارع قرية بريوبرازينكا في اتجاه زابوروجيه.
شاهد أيضا: مشاهد عمل مروحيات "مي-28" في منطقة العملية العسكرية... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد لانقضاض "كراسنوبول" عالية الدقة على هدفها... فيديو
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