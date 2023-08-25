https://sputnikarabic.ae/20230825/مشاهد-لعمل-طواقم-القوات-المضادة-للطائرات-لحظة-تدمير-المسيرات-الأوكرانية-فيديو-1080399276.html
مشاهد لعمل طواقم القوات الروسية المضادة للطائرات لحظة تدمير المسيرات الأوكرانية... فيديو
مشاهد لعمل طواقم القوات الروسية المضادة للطائرات لحظة تدمير المسيرات الأوكرانية... فيديو
تقوم طواقم قوات الدفاع الجوي الروسية في عمليات استكشاف وإسقاط المسيرات الأوكرانية، التي تحاول إجراء استطلاع جوي لمواقع القوات الروسية. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T06:33+0000
2023-08-25T06:33+0000
2023-08-25T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل طواقم الدفاع الجوي أثناء القيام بمهمات قتالية للدفاع عن الجو الروسي من مسيرات القوات الأوكرانية.وأضافت الدفاع: "أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرات العدو دون طيار التي تحاول استطلاع مواقعنا يوميا".تطور روسيا أنواعا مختلفة من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف ومنها الصاروخ "فيربا"، الذي يجمع بين الكفاءة وسهولة الاستخدام والحماية العالية من وسائل التشويش الإلكتروني المعادية.ويعمل الصاروخ بنظام التوجيه الذاتي بعد الإطلاق ويمكنه إسقاط الأهداف الجوية التي تحلق بسرعات خارقة تتجاوز سرعة الصوت.ويمثل صاروخ "فيربا" أحد أحدث أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، التي طورتها روسيا، في السنوات الأخيرة، ويتميز بكفاءة عالية تمكنه من تعقب وتدمير جميع الأهداف الجوية التي تحلق في نطاق تغطيته، ويشمل ذلك الأهداف الجوية ذات البصمة الحرارية المنخفضة.
https://sputnikarabic.ae/20230823/الدبابات-الروسية-تدمر-معاقل-القوات-الأوكرانية--فيديو-1080347113.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
مشاهد لعمل طواقم القوات الروسية المضادة للطائرات لحظة تدمير المسيرات الأوكرانية... فيديو
06:33 GMT 25.08.2023 (تم التحديث: 06:49 GMT 25.08.2023) تابعنا عبر
تقوم طواقم قوات الدفاع الجوي الروسية في عمليات استكشاف وإسقاط المسيرات الأوكرانية، التي تحاول إجراء استطلاع جوي لمواقع القوات الروسية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل طواقم الدفاع الجوي أثناء القيام بمهمات قتالية للدفاع عن الجو الروسي من مسيرات القوات الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "يتم تزويد القوات المحمولة جوا بمنظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز "فيربا".
وأضافت الدفاع: "أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرات العدو دون طيار التي تحاول استطلاع مواقعنا يوميا".
وبحسب الدفاع: :تتولى وحدة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لوحدة "إيفانوفو" المحمولة جوا، مهمة قتالية في الدفاع الجوي في اتجاه أرتيموفسك".
تطور روسيا أنواعا مختلفة من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف ومنها الصاروخ "فيربا"، الذي يجمع بين الكفاءة وسهولة الاستخدام والحماية العالية من وسائل التشويش الإلكتروني المعادية.
ويعمل الصاروخ بنظام التوجيه الذاتي بعد الإطلاق ويمكنه إسقاط الأهداف الجوية التي تحلق بسرعات خارقة تتجاوز سرعة الصوت.
ويمثل صاروخ "فيربا" أحد أحدث أنظمة الدفاع الجوي المحمولة
على الكتف، التي طورتها روسيا، في السنوات الأخيرة، ويتميز بكفاءة عالية تمكنه من تعقب وتدمير جميع الأهداف الجوية التي تحلق في نطاق تغطيته، ويشمل ذلك الأهداف الجوية ذات البصمة الحرارية المنخفضة.