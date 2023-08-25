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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230825/مشاهد-لعمل-طواقم-القوات-المضادة-للطائرات-لحظة-تدمير-المسيرات-الأوكرانية-فيديو-1080399276.html
مشاهد لعمل طواقم القوات الروسية المضادة للطائرات لحظة تدمير المسيرات الأوكرانية... فيديو
مشاهد لعمل طواقم القوات الروسية المضادة للطائرات لحظة تدمير المسيرات الأوكرانية... فيديو
تقوم طواقم قوات الدفاع الجوي الروسية في عمليات استكشاف وإسقاط المسيرات الأوكرانية، التي تحاول إجراء استطلاع جوي لمواقع القوات الروسية. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T06:33+0000
2023-08-25T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل طواقم الدفاع الجوي أثناء القيام بمهمات قتالية للدفاع عن الجو الروسي من مسيرات القوات الأوكرانية.وأضافت الدفاع: "أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرات العدو دون طيار التي تحاول استطلاع مواقعنا يوميا".تطور روسيا أنواعا مختلفة من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف ومنها الصاروخ "فيربا"، الذي يجمع بين الكفاءة وسهولة الاستخدام والحماية العالية من وسائل التشويش الإلكتروني المعادية.ويعمل الصاروخ بنظام التوجيه الذاتي بعد الإطلاق ويمكنه إسقاط الأهداف الجوية التي تحلق بسرعات خارقة تتجاوز سرعة الصوت.ويمثل صاروخ "فيربا" أحد أحدث أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، التي طورتها روسيا، في السنوات الأخيرة، ويتميز بكفاءة عالية تمكنه من تعقب وتدمير جميع الأهداف الجوية التي تحلق في نطاق تغطيته، ويشمل ذلك الأهداف الجوية ذات البصمة الحرارية المنخفضة.
https://sputnikarabic.ae/20230823/الدبابات-الروسية-تدمر-معاقل-القوات-الأوكرانية--فيديو-1080347113.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مشاهد لعمل طواقم القوات الروسية المضادة للطائرات لحظة تدمير المسيرات الأوكرانية... فيديو

06:33 GMT 25.08.2023 (تم التحديث: 06:49 GMT 25.08.2023)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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تقوم طواقم قوات الدفاع الجوي الروسية في عمليات استكشاف وإسقاط المسيرات الأوكرانية، التي تحاول إجراء استطلاع جوي لمواقع القوات الروسية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل طواقم الدفاع الجوي أثناء القيام بمهمات قتالية للدفاع عن الجو الروسي من مسيرات القوات الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية: "يتم تزويد القوات المحمولة جوا بمنظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز "فيربا".

طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدبابات الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية ... فيديو
23 أغسطس, 10:00 GMT
وأضافت الدفاع: "أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرات العدو دون طيار التي تحاول استطلاع مواقعنا يوميا".

وبحسب الدفاع: :تتولى وحدة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لوحدة "إيفانوفو" المحمولة جوا، مهمة قتالية في الدفاع الجوي في اتجاه أرتيموفسك".

تطور روسيا أنواعا مختلفة من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف ومنها الصاروخ "فيربا"، الذي يجمع بين الكفاءة وسهولة الاستخدام والحماية العالية من وسائل التشويش الإلكتروني المعادية.
ويعمل الصاروخ بنظام التوجيه الذاتي بعد الإطلاق ويمكنه إسقاط الأهداف الجوية التي تحلق بسرعات خارقة تتجاوز سرعة الصوت.
ويمثل صاروخ "فيربا" أحد أحدث أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، التي طورتها روسيا، في السنوات الأخيرة، ويتميز بكفاءة عالية تمكنه من تعقب وتدمير جميع الأهداف الجوية التي تحلق في نطاق تغطيته، ويشمل ذلك الأهداف الجوية ذات البصمة الحرارية المنخفضة.
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:21 GMT
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