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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230825/مصدر-أمني-الجيش-الأوكراني-يعدم-23-جنديا-قرروا-الفرار-من-مواقعهم-قرب-خيرسون-1080396905.html
مصدر أمني: الجيش الأوكراني يعدم 23 جنديا قرروا الفرار من مواقعهم قرب خيرسون
مصدر أمني: الجيش الأوكراني يعدم 23 جنديا قرروا الفرار من مواقعهم قرب خيرسون
أكد مسؤول في وكالات إنفاذ القانون الروسية، نقلاً عن مصدر داخل الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بإعدام 23 جنديًا من لواء الدفاع... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T01:19+0000
2023-08-25T01:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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خيرسون - سبوتنيك. وقال المسؤول في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "بناءً على مصادر في القوات المسلحة الأوكرانية، وردت معلومات تفيد بأن 23 جنديًا من لواء الدفاع الإقليمي 123، التابع للجيش الأوكراني في خيرسون، تم تنفيذ إعدامهم في 11 أغسطس/ آب بعد محاولتهم الهروب من مواقعهم".وبحسب المسؤول، قررت القيادة العسكرية الأوكرانية إدراج أسماء هؤلاء الجنود في قوائم المفقودين لإخفاء الجريمة.كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية الروسية تمكنت من الحصول على البيانات التعريفية لعشرة جنود كانوا ضمن الذين تم تنفيذ إعدامهم على يد القوات الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230824/الآلاف-من-قوات-النخبة-الأوكرانية-يلقون-حتفهم-في-زابوروجيه-1080390618.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

مصدر أمني: الجيش الأوكراني يعدم 23 جنديا قرروا الفرار من مواقعهم قرب خيرسون

01:19 GMT 25.08.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Libkos
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أكد مسؤول في وكالات إنفاذ القانون الروسية، نقلاً عن مصدر داخل الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بإعدام 23 جنديًا من لواء الدفاع الإقليمي رقم 123 بعد محاولتهم الفرار من مواقعهم بالقرب من مقاطعة خيرسون.
خيرسون - سبوتنيك. وقال المسؤول في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "بناءً على مصادر في القوات المسلحة الأوكرانية، وردت معلومات تفيد بأن 23 جنديًا من لواء الدفاع الإقليمي 123، التابع للجيش الأوكراني في خيرسون، تم تنفيذ إعدامهم في 11 أغسطس/ آب بعد محاولتهم الهروب من مواقعهم".
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
الآلاف من "قوات النخبة الأوكرانية" يلقون حتفهم في زابوروجيه
أمس, 14:55 GMT
وبحسب المسؤول، قررت القيادة العسكرية الأوكرانية إدراج أسماء هؤلاء الجنود في قوائم المفقودين لإخفاء الجريمة.
كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية الروسية تمكنت من الحصول على البيانات التعريفية لعشرة جنود كانوا ضمن الذين تم تنفيذ إعدامهم على يد القوات الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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