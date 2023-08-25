https://sputnikarabic.ae/20230825/مصدر-أمني-الجيش-الأوكراني-يعدم-23-جنديا-قرروا-الفرار-من-مواقعهم-قرب-خيرسون-1080396905.html

مصدر أمني: الجيش الأوكراني يعدم 23 جنديا قرروا الفرار من مواقعهم قرب خيرسون

مصدر أمني: الجيش الأوكراني يعدم 23 جنديا قرروا الفرار من مواقعهم قرب خيرسون

أكد مسؤول في وكالات إنفاذ القانون الروسية، نقلاً عن مصدر داخل الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بإعدام 23 جنديًا من لواء الدفاع... 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T01:19+0000

2023-08-25T01:19+0000

2023-08-25T01:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_0:129:2609:1597_1920x0_80_0_0_57f8d87a5559a841e24afeb2d901b273.jpg

خيرسون - سبوتنيك. وقال المسؤول في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "بناءً على مصادر في القوات المسلحة الأوكرانية، وردت معلومات تفيد بأن 23 جنديًا من لواء الدفاع الإقليمي 123، التابع للجيش الأوكراني في خيرسون، تم تنفيذ إعدامهم في 11 أغسطس/ آب بعد محاولتهم الهروب من مواقعهم".وبحسب المسؤول، قررت القيادة العسكرية الأوكرانية إدراج أسماء هؤلاء الجنود في قوائم المفقودين لإخفاء الجريمة.كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية الروسية تمكنت من الحصول على البيانات التعريفية لعشرة جنود كانوا ضمن الذين تم تنفيذ إعدامهم على يد القوات الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230824/الآلاف-من-قوات-النخبة-الأوكرانية-يلقون-حتفهم-في-زابوروجيه-1080390618.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا