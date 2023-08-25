عربي
الجيش الروسي يدمر مقاتلتي "سو- 25" وعشرات الأهداف الجوية الأوكرانية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230825/منظومة-تور--إم2-تصطاد-أهدافا-أوكرانية-في-السماء-فيديو-1080410675.html
منظومة "تور- إم2" تصطاد أهدافا أوكرانية في السماء... فيديو
منظومة "تور- إم2" تصطاد أهدافا أوكرانية في السماء... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع تظهر عمل أنظمة الدفاع الجوي "تور- إم2" في اتجاه كوبيانسك. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T12:39+0000
2023-08-25T12:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية إن "أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية المضادة للطائرات توفر درعًا موثوقًا به للقوات العاملة، على مدار الساعة من الهجمات الجوية للعدو".وأضافت: "هذه الأنظمة تدمر الطائرات والمروحيات والطائرات دون طيار وحتى الصواريخ الباليستية، على ارتفاعات عالية وعلى مسافات طويلة".وقال قائد نظام الدفاع الجوي "تور- إم2": "نختار موضع بداية، وبناءً على التضاريس والوضع، نختار الموقع الأنسب ونقوم بمهمة قتالية على ارتفاعات مختلفة ونطاقات مختلفة، تتيح لنا قدرات النار العمل على طائرات دون طيار من مختلف الأنواع".وأضاف: "نحن نعمل على كل ما هو موجود في الهواء".تصنف "تور - إم 2" ضمن منظومات الدفاع الجوي قصيرة المدى، التي يمكنها تحقيق حماية فعالة للأهداف الحيوية والتشكيلات العسكرية أثناء الحركة.وتمتلك صواريخ منظومات "تور - إم"، التي يتم إطلاقها عموديا، قدرة عالية على إصابة الأهداف المعادية.ويمكن تركيب منظومات "تور- إم" الصاروخية على مركبات مجنزرة أو مركبات بإطارات، وتتميز بإمكانية حشدها للمهام القتالية في وقت قصير، إضافة للقدرة على العمل ذاتيا في بعض الحالات.
https://sputnikarabic.ae/20230825/الجيش-الروسي-يدمر-مقاتلتي-سو--25-وعشرات-الأهداف-الجوية-الأوكرانية--عاجل-1080407228.html
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

منظومة "تور- إم2" تصطاد أهدافا أوكرانية في السماء... فيديو

12:39 GMT 25.08.2023
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "تور-إم2دي تي" في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع تظهر عمل أنظمة الدفاع الجوي "تور- إم2" في اتجاه كوبيانسك.
وقالت الدفاع الروسية إن "أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية المضادة للطائرات توفر درعًا موثوقًا به للقوات العاملة، على مدار الساعة من الهجمات الجوية للعدو".
وأضافت: "هذه الأنظمة تدمر الطائرات والمروحيات والطائرات دون طيار وحتى الصواريخ الباليستية، على ارتفاعات عالية وعلى مسافات طويلة".
وقال قائد نظام الدفاع الجوي "تور- إم2": "نختار موضع بداية، وبناءً على التضاريس والوضع، نختار الموقع الأنسب ونقوم بمهمة قتالية على ارتفاعات مختلفة ونطاقات مختلفة، تتيح لنا قدرات النار العمل على طائرات دون طيار من مختلف الأنواع".
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مقاتلتي "سو- 25" وعشرات الأهداف الجوية الأوكرانية
11:40 GMT
وأضاف: "نحن نعمل على كل ما هو موجود في الهواء".
تصنف "تور - إم 2" ضمن منظومات الدفاع الجوي قصيرة المدى، التي يمكنها تحقيق حماية فعالة للأهداف الحيوية والتشكيلات العسكرية أثناء الحركة.
وتمتلك صواريخ منظومات "تور - إم"، التي يتم إطلاقها عموديا، قدرة عالية على إصابة الأهداف المعادية.
ويمكن تركيب منظومات "تور- إم" الصاروخية على مركبات مجنزرة أو مركبات بإطارات، وتتميز بإمكانية حشدها للمهام القتالية في وقت قصير، إضافة للقدرة على العمل ذاتيا في بعض الحالات.
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:10 GMT
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