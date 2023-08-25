https://sputnikarabic.ae/20230825/نائبة-في-الكونغرس-مجموعة-بريكس-ستقوض-الاقتصاد-الأمريكي-وتدمر-الدولار-1080397601.html
نائبة في الكونغرس: مجموعة "بريكس" ستقوض الاقتصاد الأمريكي وتدمر الدولار
نائبة في الكونغرس: مجموعة "بريكس" ستقوض الاقتصاد الأمريكي وتدمر الدولار
كتبت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، أن المرشحين الرئاسيين يجرون الولايات المتحدة إلى عمق الصراع الأوكراني، وتعمل مجموعة "بريكس" على تدمير... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T04:52+0000
2023-08-25T04:52+0000
2023-08-25T05:39+0000
العالم
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت مارجوري تايلور غرين، عبر صفحتها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "عشية المناظرة التمهيدية للحزب الجمهوري، عارض مرشح واحد فقط، رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا".وأضافت تايلور غرين: "ما زلت أشعر بالاشمئزاز الشديد من حقيقة أن معظم المرشحين، الليلة الماضية، كانوا من المحافظين الجدد المسعورين الذين يسعون إلى جر أمريكا بشكل أعمق إلى الحرب في أوكرانيا".وأشارت إلى أنه "لم يفهم أحد من المشاركين في النقاش أن التهديد الحقيقي للولايات المتحدة هو مجموعة "بريكس"، التي يمكن أن تقوض الاقتصاد الأمريكي وتدمر الدولار".وقالت تايلور غرين: "لقد سئمت من السياسة الخارجية الأمريكية السابقة".وشارك قادة 4 دول في قمة "بريكس" بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين ترأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.وأكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، يوم أمس الخميس، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن "قادة دول "بريكس" تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ"، مشيرًا إلى أن "العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024".
https://sputnikarabic.ae/20230824/وزير-الخارجية-السعودي-المملكة-هي-الشريك-الرائد-لـبريكس-في-الشرق-الأوسط-1080380525.html
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العالم, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, الولايات المتحدة الأمريكية
نائبة في الكونغرس: مجموعة "بريكس" ستقوض الاقتصاد الأمريكي وتدمر الدولار
04:52 GMT 25.08.2023 (تم التحديث: 05:39 GMT 25.08.2023) تابعنا عبر
كتبت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، أن المرشحين الرئاسيين يجرون الولايات المتحدة إلى عمق الصراع الأوكراني، وتعمل مجموعة "بريكس" على تدمير الاقتصاد الأمريكي.
وقالت مارجوري تايلور غرين، عبر صفحتها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا):
"عشية المناظرة التمهيدية للحزب الجمهوري، عارض مرشح واحد فقط، رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا".
وأضافت تايلور غرين: "ما زلت أشعر بالاشمئزاز الشديد من حقيقة أن معظم المرشحين، الليلة الماضية، كانوا من المحافظين الجدد المسعورين الذين يسعون إلى جر أمريكا بشكل أعمق إلى الحرب في أوكرانيا".
وأشارت إلى أنه "لم يفهم أحد من المشاركين في النقاش أن التهديد الحقيقي للولايات المتحدة هو مجموعة "بريكس"، التي يمكن أن تقوض الاقتصاد الأمريكي وتدمر الدولار".
وقالت تايلور غرين: "لقد سئمت من السياسة الخارجية الأمريكية السابقة".
وشارك قادة 4 دول في قمة "بريكس" بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، عبر تقنية الفيديو، في حين ترأس الوفد الروسي
المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وأكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، يوم أمس الخميس، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات
وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن "قادة دول "بريكس" تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة
في جوهانسبرغ"، مشيرًا إلى أن "العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024".