https://sputnikarabic.ae/20230825/وزارة-خارجية-النيجر-تطلب-من-السفير-الفرنسي-مغادرة-أراضيها-خلال-48-ساعة-1080424868.html
وزارة خارجية النيجر تطلب من السفير الفرنسي مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة
وزارة خارجية النيجر تطلب من السفير الفرنسي مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة
قررت وزارة خارجية النيجر، اليوم الجمعة، إنهاء اعتماد السفير الفرنسي لدى النيجر، ومطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T19:13+0000
2023-08-25T19:13+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة خارجية النيجر، أن "السلطات النيجرية المختصة قررت إنهاء اعتماد السيد (السفير الفرنسي لدى النيجر) سيلفان إيتي، ومطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة".وأشار البيان إلى أن القرار اتُخذ لأسباب منها تصرفات السلطات الفرنسية المخالفة لمصالح النيجر.وفي وقت مبكر من صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، أعلن جنود جيش النيجر على شاشة التلفزيون الرسمية، إقالة رئيس البلاد، محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول، مسلطين الضوء على قرار وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الأوضاع الأمنية، وسوء الإدارة الاقتصادية.في المقابل، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" فرض عقوبات على النيجر، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية الاستيلاء العسكري على السلطة، وإقالة الرئيس محمد بازوم.وفي بداية الشهر الجاري، اعتمد المشاركون في الاجتماع الطارئ لرئيس أركان القوات المسلحة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الذي عقد في أبوجا، الخطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.وفي يوم الخميس الماضي، رفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تياني، العقوبات التي فرضتها "إيكواس" ردا على الانقلاب العسكري في البلاد، واصفا إياها بأنها "غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية".
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النيجر, أخبار النيجر, إيكواس, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
النيجر, أخبار النيجر, إيكواس, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
وزارة خارجية النيجر تطلب من السفير الفرنسي مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة
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قررت وزارة خارجية النيجر، اليوم الجمعة، إنهاء اعتماد السفير الفرنسي لدى النيجر، ومطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة خارجية النيجر، أن "السلطات النيجرية المختصة قررت إنهاء اعتماد السيد (السفير الفرنسي لدى النيجر) سيلفان إيتي، ومطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة".
وأشار البيان إلى أن القرار اتُخذ لأسباب منها تصرفات السلطات الفرنسية المخالفة لمصالح النيجر.
وفي وقت مبكر من صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، أعلن جنود جيش النيجر على شاشة التلفزيون الرسمية، إقالة رئيس البلاد، محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول، مسلطين الضوء على قرار وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الأوضاع الأمنية، وسوء الإدارة الاقتصادية.
في المقابل، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" فرض عقوبات على النيجر، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية الاستيلاء العسكري على السلطة، وإقالة الرئيس محمد بازوم
.
وفي بداية الشهر الجاري، اعتمد المشاركون في الاجتماع الطارئ لرئيس أركان القوات المسلحة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الذي عقد في أبوجا، الخطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.
وفي يوم الخميس الماضي، رفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تياني، العقوبات التي فرضتها "إيكواس
" ردا على الانقلاب العسكري في البلاد، واصفا إياها بأنها "غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية".