https://sputnikarabic.ae/20230826/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-كانت-في-طريقها-إلى-موسكو-1080427087.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى موسكو
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى موسكو
أعلن عمدة موسكو، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة في منطقة إيسترا كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T00:37+0000
2023-08-26T00:37+0000
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى موسكو
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أعلن عمدة موسكو، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة في منطقة إيسترا كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية.