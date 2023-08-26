https://sputnikarabic.ae/20230826/أوكرانيا-تنتقد-الاتحاد-الأوروبي-بعد-اعتزامه-تمديد-حظر-استيراد-منتجاتها-الزراعية-1080436602.html

أوكرانيا تنتقد الاتحاد الأوروبي بعد اعتزامه تمديد حظر استيراد منتجاتها الزراعية

أوكرانيا تنتقد الاتحاد الأوروبي بعد اعتزامه تمديد حظر استيراد منتجاتها الزراعية

انتقدت أوكرانيا خطط بعض دول الاتحاد الأوروبي للحد من استيراد منتجاتها الزراعية، حتى نهاية العام الحالي، ودعت إلى العثور على "حل متوازن". 26.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-26T11:50+0000

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وتعتزم سلوفاكيا وبلغاريا وبولندا ورومانيا وهنغاريا، تمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية، حتى نهاية عام 2023.وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان، أن "كييف تعتبر تمديد القيود التجارية على استيراد المنتجات الزراعية بعد انتهاء حظر المفوضية الأوروبية، في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، هو أمر غير مقبول تماما".وتابعت: "إضافة فئات أخرى من المنتجات الأوكرانية إلى قائمة البضائع المحظورة استيرادها، هو أمر غير مفهوم تماما بالنسبة لكييف".وأشارت إلى أن "القيود الأحادية الجانب من هذا النوع لا تتوافق مع "اتفاقية الشراكة" بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك مبادئ وقواعد السوق الموحدة للاتحاد".كما حثت كييف قيادة الاتحاد الأوروبي على إيجاد "حل متوازن" لهذا الوضع.وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها اتخذت بعض الإجراءات فيما يتعلق باستيراد بعض محاصيل الحبوب من أوكرانيا.وتهدف هذه التدابير إلى القضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، وفقا للمفوضية. ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ، في الفترة من 2 مايو/أيار إلى 5 يونيو/حزيران 2023، ثم تم تمديد الحظر حتى 15 سبتمبر المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20230720/الاتحاد-الأوروبي-يكشف-عن-طريق-وحيد-للحبوب-الأوكرانية-1079240247.html

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