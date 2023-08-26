https://sputnikarabic.ae/20230826/إعلام-أول-قطار-تجاري-روسي-يتجه-نحو-السعودية-مرورا-بطهران-1080442238.html

إعلام: أول قطار تجاري روسي يتجه نحو السعودية مرورا بطهران

إعلام: أول قطار تجاري روسي يتجه نحو السعودية مرورا بطهران

أكد شهريار شهرياري، مدير جمارك محافظة كلستان شمالي إيران، اليوم السبت، دخول أول قطار حاويات روسي الأراضي الإيرانية في طريقه نحو السعودية. 26.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-26T15:36+0000

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ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم السبت، عن المسؤول الإيراني، شهريار شهرياري، أن القطار الروسي الذي يحمل 36 حاوية سيمر عبر منفذ إينجه برون الحدودي الواقع بين إيران وتركمنستان، بعدما اختار طريقا آخر لنقل السلع ضمن ممر شمال - جنوب.وأفاد المسؤول الإيراني بأن القطار الروسي سيمر من طريق "فارما تشوا" ومن ثم حدود آكيلا الواقعة ضمن حدود دولة تركمنستان، ومنها إلى بلدة إينجة برون الإيرانية.وأشار شهرياري، مدير جمارك محافظة كلستان الإيرانية، إلى أن "هذا الطريق يوفر إمكانية خفض فترة نقل وإيصال البضائع عدة أيام، ويزيد فرص إرسال قطارات الحاويات من محطات القطارات في منطقة جنوب الأورال (في روسيا) نحو ميناء بندر عباس عبر الطريق السككي في منفذي حدود إينجة برون وسرخس الإيرانيين".ولفت إلى أن "خفض التعرفة الجمركية أسهم في خفض تكلفة إرسال البضائع عبر ممر شمال - جنوب إلى النصف تقريبا".وكانت وسائل إعلام قد أشارت، في الواحد والعشرين من شهر يونيو/ حزيران الماضي، إلى انطلاق أول قطار حاويات متجه إلى المملكة العربية السعودية من محطة الشحن تشيليابينسك الروسية، ويتبع القطار ممر النقل الدولي "شمال - جنوب" عبر كازاخستان وتركمانستان وإيران.وأفادت الخدمة الصحفية لسكة حديد جنوب الأورال، آنذاك، بأن القطار يحتوي على 42 حاوية مزودة بمعدات طاقة ومعادن غير حديدية، ويتحرك وفقًا لجدول زمني متخصص مصمم لحركة الشحن على طول هذا الطريق، منوهة إلى أنه قبل شهرين، تم إرسال قطار حاويات إلى الهند على طول خط السكك الحديدية.ونوّهت الخدمة إلى أنه بدءًا من الربع الثالث من هذا العام، تخطط جنوب الأورال للسكك الحديدية لإرسال قطاري حاويات شهريًا على طول ممر النقل بين الشمال والجنوب.

https://sputnikarabic.ae/20230621/أول-قطار-حاويات-يغادر-روسيا-إلى-المملكة-العربية-السعودية-1078353742.html

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