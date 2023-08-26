https://sputnikarabic.ae/20230826/إيران-تقدم-لائحة-اتهام-ضد-3-إرهابيين-في-هجوم-ضريح-شاه-جراغ-1080441104.html
إيران تقدم لائحة اتهام ضد 3 إرهابيين في هجوم ضريح "شاه جراغ"
إيران تقدم لائحة اتهام ضد 3 إرهابيين في هجوم ضريح "شاه جراغ"
وجه القضاء الإيراني، اليوم السبت، لوائح اتهام جنائية ضد الإرهابيين الثلاثة الرئيسيين، المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي وقع خلال الشهر الجاري على ضريح "شاه... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T14:37+0000
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وقال كاظم موسوي، رئيس دائرة القضاء في محافظة فارس جنوبي إيران، إن الثلاثة سيقدمون للمحاكمة قريبا، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأضاف أن الجاني الرئيسي للهجوم الإرهابي، الذي تم تحديده باسم، رحمة الله نوروز، متهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، فضلا عن التشدد و"الفساد في الأرض"، بحسب تعبيره.وتابع أن المتهمين الآخرين، وهما حبيب الله عرب زاده، وأمر الله نظري، متهمان أيضا بالشراكة في "الإفساد في الأرض" والتواطؤ مع "داعش" من أجل تقويض الأمن القومي الإيراني.وأوضح موسوي أنه تم إطلاق سراح عدد من الأشخاص الذين اعتقلوا على خلفية الهجوم، بعد أن ثبتت براءتهم، وبعد ذلك صدرت أوامر بعدم رفع دعوى بحقهم.وتابع أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع عدد آخر من المشتبه بهم.وأشار المسؤول القضائي الإيراني البارز إلى أن التحقيق في جميع ملابسات الهجوم الإرهابي على ضريح شاه جراغ سيستمر باهتمام كبير، وسيتم تقديم جميع الأفراد الذين تعاونوا مع الجناة الرئيسيين إلى العدالة.وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، قُتل شخصان وأصيب 8 آخرين في هجوم إرهابي مسلح على ضريح شاه جراغ، والذي أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه لاحقا.
https://sputnikarabic.ae/20230818/الداخلية-الإيرانية-تعتقل-العنصر-الرئیس-الداعم-للهجوم-على-مرقد-شاه-جراغ-1080194365.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تقدم لائحة اتهام ضد 3 إرهابيين في هجوم ضريح "شاه جراغ"
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وجه القضاء الإيراني، اليوم السبت، لوائح اتهام جنائية ضد الإرهابيين الثلاثة الرئيسيين، المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي وقع خلال الشهر الجاري على ضريح "شاه جراغ" في مدينة شيراز جنوبي البلاد.
وقال كاظم موسوي، رئيس دائرة القضاء في محافظة فارس جنوبي إيران، إن الثلاثة سيقدمون للمحاكمة قريبا، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأضاف أن الجاني الرئيسي للهجوم الإرهابي، الذي تم تحديده باسم، رحمة الله نوروز، متهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، فضلا عن التشدد و"الفساد في الأرض"، بحسب تعبيره.
وتابع أن المتهمين الآخرين، وهما حبيب الله عرب زاده، وأمر الله نظري، متهمان أيضا بالشراكة في "الإفساد في الأرض" والتواطؤ مع "داعش" من أجل تقويض الأمن القومي الإيراني
.
وأوضح موسوي أنه تم إطلاق سراح عدد من الأشخاص الذين اعتقلوا على خلفية الهجوم، بعد أن ثبتت براءتهم، وبعد ذلك صدرت أوامر بعدم رفع دعوى بحقهم.
وتابع أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع عدد آخر من المشتبه بهم.
وأشار المسؤول القضائي الإيراني البارز إلى أن التحقيق في جميع ملابسات الهجوم الإرهابي على ضريح شاه جراغ
سيستمر باهتمام كبير، وسيتم تقديم جميع الأفراد الذين تعاونوا مع الجناة الرئيسيين إلى العدالة.
وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، قُتل شخصان وأصيب 8 آخرين في هجوم إرهابي مسلح على ضريح شاه جراغ، والذي أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه لاحقا.