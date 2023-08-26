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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230826/اصطدام-مقاتلتين-أوكرانيتين-في-جيتومير-ومقتل-طياريها-1080438980.html
اصطدام مقاتلتين أوكرانيتين في جيتومير ومقتل طياريها
اصطدام مقاتلتين أوكرانيتين في جيتومير ومقتل طياريها
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، عن اصطدام طائرتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني من طراز "إل 39" المخصصة للتدريب، في مقاطعة جيتومير، ومقتل ثلاثة من... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T13:23+0000
2023-08-26T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة أوكرانية، نقلًا عن مصادرها الخاصة في القوات المسلحة الأوكرانية، أنه "خلال مساء يوم الجمعة، اصطدمت طائرات تدريب من طراز "إل 39" في مقاطعة جيتومير، ما أسفر عن مقتل ثلاثة طيارين".وبحسب الصحيفة، فإن من بين القتلى طيار في القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية يحمل علامة "دجوس"، والذي خدم كطيار على المقاتلة من طراز "ميغ 29".ولفتت الصحيفة إلى أن الطيار الأوكراني كانت ينوي تلقي تدريبات على طائرات "إف 16" الأمريكية في الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230824/البنتاغون-أوكرانيا-تفتقر-للبنية-التحتية-لاستيعاب-مقاتلات-إف-16-1080394505.html
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العالم

اصطدام مقاتلتين أوكرانيتين في جيتومير ومقتل طياريها

13:23 GMT 26.08.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، عن اصطدام طائرتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني من طراز "إل 39" المخصصة للتدريب، في مقاطعة جيتومير، ومقتل ثلاثة من طياريها.
وذكرت صحيفة أوكرانية، نقلًا عن مصادرها الخاصة في القوات المسلحة الأوكرانية، أنه "خلال مساء يوم الجمعة، اصطدمت طائرات تدريب من طراز "إل 39" في مقاطعة جيتومير، ما أسفر عن مقتل ثلاثة طيارين".
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
"البنتاغون": أوكرانيا تفتقر للبنية التحتية لاستيعاب مقاتلات "إف-16"
24 أغسطس, 19:58 GMT
وبحسب الصحيفة، فإن من بين القتلى طيار في القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية يحمل علامة "دجوس"، والذي خدم كطيار على المقاتلة من طراز "ميغ 29".
ولفتت الصحيفة إلى أن الطيار الأوكراني كانت ينوي تلقي تدريبات على طائرات "إف 16" الأمريكية في الدول الغربية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:45 GMT
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