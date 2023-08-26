https://sputnikarabic.ae/20230826/اصطدام-مقاتلتين-أوكرانيتين-في-جيتومير-ومقتل-طياريها-1080438980.html
اصطدام مقاتلتين أوكرانيتين في جيتومير ومقتل طياريها
اصطدام مقاتلتين أوكرانيتين في جيتومير ومقتل طياريها
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، عن اصطدام طائرتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني من طراز "إل 39" المخصصة للتدريب، في مقاطعة جيتومير، ومقتل ثلاثة من... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T13:23+0000
2023-08-26T13:23+0000
2023-08-26T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة أوكرانية، نقلًا عن مصادرها الخاصة في القوات المسلحة الأوكرانية، أنه "خلال مساء يوم الجمعة، اصطدمت طائرات تدريب من طراز "إل 39" في مقاطعة جيتومير، ما أسفر عن مقتل ثلاثة طيارين".وبحسب الصحيفة، فإن من بين القتلى طيار في القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية يحمل علامة "دجوس"، والذي خدم كطيار على المقاتلة من طراز "ميغ 29".ولفتت الصحيفة إلى أن الطيار الأوكراني كانت ينوي تلقي تدريبات على طائرات "إف 16" الأمريكية في الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230824/البنتاغون-أوكرانيا-تفتقر-للبنية-التحتية-لاستيعاب-مقاتلات-إف-16-1080394505.html
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العالم
اصطدام مقاتلتين أوكرانيتين في جيتومير ومقتل طياريها
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، عن اصطدام طائرتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني من طراز "إل 39" المخصصة للتدريب، في مقاطعة جيتومير، ومقتل ثلاثة من طياريها.
وذكرت صحيفة أوكرانية، نقلًا عن مصادرها الخاصة في القوات المسلحة الأوكرانية، أنه "خلال مساء يوم الجمعة، اصطدمت طائرات تدريب من طراز "إل 39" في مقاطعة جيتومير، ما أسفر عن مقتل ثلاثة طيارين".
وبحسب الصحيفة، فإن من بين القتلى طيار في القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية يحمل علامة "دجوس"، والذي خدم كطيار على المقاتلة من طراز "ميغ 29".
ولفتت الصحيفة إلى أن الطيار الأوكراني كانت ينوي تلقي تدريبات على طائرات "إف 16" الأمريكية في الدول الغربية.