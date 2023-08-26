https://sputnikarabic.ae/20230826/الجزائر-وبنين-تبحثان-سبل-الإسهام-في-تهدئة-الأوضاع-في-النيجر-1080427827.html
الجزائر وبنين تبحثان سبل الإسهام في تهدئة الأوضاع في النيجر
الجزائر وبنين تبحثان سبل الإسهام في تهدئة الأوضاع في النيجر
تباحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نظيره البنيني، باكاري أجادي أوشلغون، حول التطورات الراهنة في النيجر وسبل الإسهام في تهدئة الوضع والعمل نحو إيجاد حل... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T04:36+0000
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وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية، إن "هذه المحادثات جرت بعد وصول عطاف إلى كوتونو في إطار جولته الأفريقية، وتم خلالها استعراض التطورات الحالية في جمهورية النيجر، وسبل المساهمة في تهدئة الأوضاع والعمل على استعادة النظام الدستوري في البلاد". وتهدف المباحثات الحفاظ على أمن واستقرار النيجر، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين رئيسي البلدين، الجزائري عبد المجيد تبون، والبنيني باتريس تالون، خلال محادثتهما الهاتفية في بداية الأزمة.وأكّد الوزيران التزامهما بالمعايير القانونية للاتحاد الأفريقي، التي تهدف إلى التصدي للتغييرات غير الدستورية في الحكومات، والتي تم وضعها خلال قمة الوحدة الأفريقية في الجزائر، عام 1999. كما قاما بتبادل المعلومات والتحليلات حول الجهود المبذولة لتحقيق حل سلمي وتجنب اللجوء إلى القوة، التي تهدد بتفاقم وتصعيد التحديات التي تواجهها النيجر والمنطقة بأكملها.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، يوم الخميس الماضي، أن بلاده لن تتسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر، مؤكدًا أن تداعيات الأزمة في النيجر تتجاوز بكثير حدود هذا البلد، بحسب قوله.وقال عطاف في تصريحات صحفية عقب مشاورات مع نظيره في نيجيريا، يوسف مايتما توغار: "لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر".وتابع: "لن ندخر أي جهد في سبيل تفعيل الحل السلمي والسياسي للأزمة في النيجر"، مؤكدًا أن "الأزمة في النيجر تنطوي على انعكاسات وتداعيات تتجاوز بكثير حدود هذا البلد".
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الجزائر, النيجر, أخبار النيجر
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الجزائر, النيجر, أخبار النيجر
الجزائر وبنين تبحثان سبل الإسهام في تهدئة الأوضاع في النيجر
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تباحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نظيره البنيني، باكاري أجادي أوشلغون، حول التطورات الراهنة في النيجر وسبل الإسهام في تهدئة الوضع والعمل نحو إيجاد حل سلمي وتجنب اللجوء إلى القوة.
وقالت بوابة
"الأهرام" الإلكترونية، إن "هذه المحادثات جرت بعد وصول عطاف إلى كوتونو في إطار جولته الأفريقية، وتم خلالها استعراض التطورات الحالية في جمهورية النيجر، وسبل المساهمة في تهدئة الأوضاع والعمل على استعادة النظام الدستوري في البلاد".
وتهدف المباحثات الحفاظ على أمن واستقرار النيجر، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين رئيسي البلدين، الجزائري عبد المجيد تبون، والبنيني باتريس تالون، خلال محادثتهما الهاتفية في بداية الأزمة.
وأكّد الوزيران التزامهما بالمعايير القانونية للاتحاد الأفريقي، التي تهدف إلى التصدي للتغييرات غير الدستورية في الحكومات، والتي تم وضعها خلال قمة الوحدة الأفريقية في الجزائر، عام 1999. كما قاما بتبادل المعلومات والتحليلات حول الجهود المبذولة لتحقيق حل سلمي وتجنب اللجوء إلى القوة، التي تهدد بتفاقم وتصعيد التحديات التي تواجهها النيجر والمنطقة بأكملها.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، يوم الخميس الماضي، أن بلاده لن تتسامح مع انتهاك الديمقراطية
والنظام الدستوري في النيجر، مؤكدًا أن تداعيات الأزمة في النيجر تتجاوز بكثير حدود هذا البلد، بحسب قوله.
وقال عطاف في تصريحات صحفية عقب مشاورات مع نظيره في نيجيريا، يوسف مايتما توغار: "لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر".
وتابع: "لن ندخر أي جهد في سبيل تفعيل الحل السلمي والسياسي للأزمة في النيجر"، مؤكدًا أن "الأزمة في النيجر تنطوي على انعكاسات وتداعيات تتجاوز بكثير حدود هذا البلد".