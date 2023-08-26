https://sputnikarabic.ae/20230826/الجيش-الروسي-يدمر-رادارا-تتبعيا-و37-مسيرة-أوكرانية-1080436473.html
القوات الروسية تدمر رادارا تتبعيا وتحيد نحو 700 عسكري أوكراني
القوات الروسية تدمر رادارا تتبعيا وتحيد نحو 700 عسكري أوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت محطة رادار أوكرانية لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" في مقاطعة دنيبروبتروفسك في... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T11:38+0000
2023-08-26T11:38+0000
2023-08-26T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية محطة رادار أوكراني لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" في منطقة تشوغوييفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأضاف البيان: "أنظمة الدفاع الجوي الروسي اعتراضت 12 صاروخا من طراز "هيمارس" بالإضافة إلى ذلك تم تدمير 37 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق أولشانا في مقاطعة خاركوف، وفولشياروفكا، بريفولي، غيتلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفاسيليفكا، كيريلوفكا، ياكوفليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإلتشينكوفو وتاراسوفكا في مقاطعة زابوروجيه".وتم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة أوروزدنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو نحو 200 جندي أوكراني، ودبابة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع "إم 109 بالادين" ومدفع "كراب" بولندي الصنع، بالإضافة إلى مدفعين هاوتزر "دي 30".
https://sputnikarabic.ae/20230826/حاكم-مقاطعة-بيلغورود-إصابة-4-أشخاص-بعد-قصف-القوات-الأوكرانية-لبلدة-بالقذائف-العنقودية-1080432071.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر رادارا تتبعيا وتحيد نحو 700 عسكري أوكراني
11:38 GMT 26.08.2023 (تم التحديث: 11:58 GMT 26.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت محطة رادار أوكرانية لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" في مقاطعة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية محطة رادار أوكراني لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" في منطقة تشوغوييفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأشار البيان إلى أن القوات الروسية حيّدت نحو 700 عسكري أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وأضاف البيان: "أنظمة الدفاع الجوي الروسي اعتراضت 12 صاروخا من طراز "هيمارس" بالإضافة إلى ذلك تم تدمير 37 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق أولشانا في مقاطعة خاركوف، وفولشياروفكا، بريفولي، غيتلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفاسيليفكا، كيريلوفكا، ياكوفليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإلتشينكوفو وتاراسوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وتابع البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، صدت الضربات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، هجومين للقوات الأوكرانية في منطقة ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة أوروزدنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو نحو 200 جندي أوكراني، ودبابة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع "إم 109 بالادين" ومدفع "كراب" بولندي الصنع، بالإضافة إلى مدفعين هاوتزر "دي 30".