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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230826/الجيش-الروسي-يدمر-رادارا-تتبعيا-و37-مسيرة-أوكرانية-1080436473.html
القوات الروسية تدمر رادارا تتبعيا وتحيد نحو 700 عسكري أوكراني
القوات الروسية تدمر رادارا تتبعيا وتحيد نحو 700 عسكري أوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت محطة رادار أوكرانية لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" في مقاطعة دنيبروبتروفسك في... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T11:38+0000
2023-08-26T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية محطة رادار أوكراني لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" في منطقة تشوغوييفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأضاف البيان: "أنظمة الدفاع الجوي الروسي اعتراضت 12 صاروخا من طراز "هيمارس" بالإضافة إلى ذلك تم تدمير 37 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق أولشانا في مقاطعة خاركوف، وفولشياروفكا، بريفولي، غيتلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفاسيليفكا، كيريلوفكا، ياكوفليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإلتشينكوفو وتاراسوفكا في مقاطعة زابوروجيه".وتم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة أوروزدنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو نحو 200 جندي أوكراني، ودبابة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع "إم 109 بالادين" ومدفع "كراب" بولندي الصنع، بالإضافة إلى مدفعين هاوتزر "دي 30".
https://sputnikarabic.ae/20230826/حاكم-مقاطعة-بيلغورود-إصابة-4-أشخاص-بعد-قصف-القوات-الأوكرانية-لبلدة-بالقذائف-العنقودية-1080432071.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر رادارا تتبعيا وتحيد نحو 700 عسكري أوكراني

11:38 GMT 26.08.2023 (تم التحديث: 11:58 GMT 26.08.2023)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت محطة رادار أوكرانية لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" في مقاطعة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية محطة رادار أوكراني لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" في منطقة تشوغوييفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية حيّدت نحو 700 عسكري أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.

تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم مقاطعة بيلغورود: إصابة 4 أشخاص بعد قصف القوات الأوكرانية لبلدة بالقذائف العنقودية
09:09 GMT
وأضاف البيان: "أنظمة الدفاع الجوي الروسي اعتراضت 12 صاروخا من طراز "هيمارس" بالإضافة إلى ذلك تم تدمير 37 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق أولشانا في مقاطعة خاركوف، وفولشياروفكا، بريفولي، غيتلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفاسيليفكا، كيريلوفكا، ياكوفليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإلتشينكوفو وتاراسوفكا في مقاطعة زابوروجيه".

وتابع البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، صدت الضربات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، هجومين للقوات الأوكرانية في منطقة ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة أوروزدنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو نحو 200 جندي أوكراني، ودبابة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع "إم 109 بالادين" ومدفع "كراب" بولندي الصنع، بالإضافة إلى مدفعين هاوتزر "دي 30".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:45 GMT
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