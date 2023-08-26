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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230826/الجيش-الروسي-يعزز-مواقعه-على-محور-كوبيانسك--1080437508.html
الجيش الروسي يعزز مواقعه على محور كوبيانسك
الجيش الروسي يعزز مواقعه على محور كوبيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية شنت عمليات هجومية وعززت مواقعها على محور كوبيانسك. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T12:51+0000
2023-08-26T13:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، حسنت وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي الموقع على الحافة الأمامية، أثناء العمليات النشطة بدعم من الضربات الجوية ونيران المدفعية".وبلغت خسائر العدو نحو 50 جنديًا أوكرانيًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفعا من طراز "كراب"، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي 20".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 103 الأوكراني، بالقرب من كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف.وأشار البيان إلى أن "القوات الروسية استهدفت موقع قيادة لواء قوات الدفاع الأوكراني 100 في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230826/الجيش-الروسي-يدمر-رادارا-تتبعيا-و37-مسيرة-أوكرانية-1080436473.html
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روسيا

الجيش الروسي يعزز مواقعه على محور كوبيانسك

12:51 GMT 26.08.2023 (تم التحديث: 13:08 GMT 26.08.2023)
© Sputnik . Ildus Gilyazutdinovمدفع ذاتي الحركة
مدفع ذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© Sputnik . Ildus Gilyazutdinov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية شنت عمليات هجومية وعززت مواقعها على محور كوبيانسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، حسنت وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي الموقع على الحافة الأمامية، أثناء العمليات النشطة بدعم من الضربات الجوية ونيران المدفعية".

وأضاف البيان: "تم صد خمس هجمات أوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي ورايغورودكا ونوفويغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وبلغت خسائر العدو نحو 50 جنديًا أوكرانيًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفعا من طراز "كراب"، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي 20".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر رادارا تتبعيا وتحيد نحو 700 عسكري أوكراني
11:38 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 103 الأوكراني، بالقرب من كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف.
وأشار البيان إلى أن "القوات الروسية استهدفت موقع قيادة لواء قوات الدفاع الأوكراني 100 في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 53 التابع للقوات الأوكرانية، في منطقة نتايلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:45 GMT
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