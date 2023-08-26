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https://sputnikarabic.ae/20230826/الخارجية-الروسية-التعاون-العسكري-التقني-متواصل-مع-إيران-1080428390.html
الخارجية الروسية: التعاون العسكري التقني متواصل مع إيران
الخارجية الروسية: التعاون العسكري التقني متواصل مع إيران
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنه لا توجد تغييرات في التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T05:48+0000
2023-08-26T05:49+0000
روسيا
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وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "التعاون العسكري التقني مع إيران قانوني تمامًا ويتناسب بشكل كامل مع الالتزامات الدولية الروسية والإيرانية". ولفت ريابكوف إلى أن "محاولات الأعداء تسييس التعاون الروسي الإيراني ومحاولتهم إفشاله وعرقلته والزعم بأن هناك مشاكل مرتبطة به ولا يناسب أحد البلدين"، نافيا، بالقول: "العمل المشترك مع طهران مستمر، لا يتوقف ولا توجد تغييرات فيه".وقال ريابكوف ردا على سؤال حول إمكانية ايقاف التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران في حال حصول ضغظ خارجي: "نحن دول مستقلة ولا نخضع لإملاءات الولايات المتحدة وتوابعها".
https://sputnikarabic.ae/20230816/وسائل-الإعلام-أمريكا-تطالب-إيران-بوقف-شحنات-الطائرات-بدون-طيار-إلى-روسيا--1080123326.html
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الخارجية الروسية: التعاون العسكري التقني متواصل مع إيران

05:48 GMT 26.08.2023 (تم التحديث: 05:49 GMT 26.08.2023)
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنه لا توجد تغييرات في التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "التعاون العسكري التقني مع إيران قانوني تمامًا ويتناسب بشكل كامل مع الالتزامات الدولية الروسية والإيرانية".
ولفت ريابكوف إلى أن "محاولات الأعداء تسييس التعاون الروسي الإيراني ومحاولتهم إفشاله وعرقلته والزعم بأن هناك مشاكل مرتبطة به ولا يناسب أحد البلدين"، نافيا، بالقول: "العمل المشترك مع طهران مستمر، لا يتوقف ولا توجد تغييرات فيه".
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وقال ريابكوف ردا على سؤال حول إمكانية ايقاف التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران في حال حصول ضغظ خارجي: "نحن دول مستقلة ولا نخضع لإملاءات الولايات المتحدة وتوابعها".
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