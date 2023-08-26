https://sputnikarabic.ae/20230826/الخارجية-الروسية-التعاون-العسكري-التقني-متواصل-مع-إيران-1080428390.html
الخارجية الروسية: التعاون العسكري التقني متواصل مع إيران
الخارجية الروسية: التعاون العسكري التقني متواصل مع إيران
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنه لا توجد تغييرات في التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T05:48+0000
2023-08-26T05:48+0000
2023-08-26T05:49+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "التعاون العسكري التقني مع إيران قانوني تمامًا ويتناسب بشكل كامل مع الالتزامات الدولية الروسية والإيرانية". ولفت ريابكوف إلى أن "محاولات الأعداء تسييس التعاون الروسي الإيراني ومحاولتهم إفشاله وعرقلته والزعم بأن هناك مشاكل مرتبطة به ولا يناسب أحد البلدين"، نافيا، بالقول: "العمل المشترك مع طهران مستمر، لا يتوقف ولا توجد تغييرات فيه".وقال ريابكوف ردا على سؤال حول إمكانية ايقاف التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران في حال حصول ضغظ خارجي: "نحن دول مستقلة ولا نخضع لإملاءات الولايات المتحدة وتوابعها".
https://sputnikarabic.ae/20230816/وسائل-الإعلام-أمريكا-تطالب-إيران-بوقف-شحنات-الطائرات-بدون-طيار-إلى-روسيا--1080123326.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: التعاون العسكري التقني متواصل مع إيران
05:48 GMT 26.08.2023 (تم التحديث: 05:49 GMT 26.08.2023) تابعنا عبر
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنه لا توجد تغييرات في التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "التعاون العسكري التقني مع إيران قانوني تمامًا ويتناسب بشكل كامل مع الالتزامات الدولية الروسية والإيرانية".
ولفت ريابكوف إلى أن "محاولات الأعداء تسييس التعاون الروسي الإيراني ومحاولتهم إفشاله وعرقلته والزعم بأن هناك مشاكل مرتبطة به ولا يناسب أحد البلدين"، نافيا، بالقول: "العمل المشترك مع طهران مستمر، لا يتوقف ولا توجد تغييرات فيه".
وقال ريابكوف ردا على سؤال حول إمكانية ايقاف التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران في حال حصول ضغظ خارجي: "نحن دول مستقلة ولا نخضع لإملاءات الولايات المتحدة وتوابعها".