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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230826/الخارجية-الروسية-تعلق-على-دعوات-كييف-بعدم-الاعتراف-بالانتخابات-في-المناطق-الروسية-الجديدة-1080433204.html
الخارجية الروسية تعلق على دعوات كييف بعدم الاعتراف بالانتخابات في المناطق الروسية الجديدة
الخارجية الروسية تعلق على دعوات كييف بعدم الاعتراف بالانتخابات في المناطق الروسية الجديدة
علّقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، على تصريحات كييف بشأن عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات في المناطق الجديدة التي تم ضمها إلى السيادة الروسية. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T09:54+0000
2023-08-26T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "بمثل هذه التصرفات، تظهر كييف مرة أخرى أنها لا تهتم بآراء الملايين من السكان في المناطق الروسية، الذين لا يريدون أن تكون لهم أي علاقة بنظام كييف النازي الجديد".وشددت زاخاروفا على أن "هذه الحقائق وغيرها تؤكد على أهمية ودور العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي سيتم تنفيذ جميع أهدافها".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230825/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-على-محور-جنوب-دونيتسك-1080407006.html
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روسيا

الخارجية الروسية تعلق على دعوات كييف بعدم الاعتراف بالانتخابات في المناطق الروسية الجديدة

09:54 GMT 26.08.2023
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© Sputnik . Anton Denisov
/
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علّقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، على تصريحات كييف بشأن عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات في المناطق الجديدة التي تم ضمها إلى السيادة الروسية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "بمثل هذه التصرفات، تظهر كييف مرة أخرى أنها لا تهتم بآراء الملايين من السكان في المناطق الروسية، الذين لا يريدون أن تكون لهم أي علاقة بنظام كييف النازي الجديد".
وشددت زاخاروفا على أن "هذه الحقائق وغيرها تؤكد على أهمية ودور العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي سيتم تنفيذ جميع أهدافها".
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
أمس, 11:27 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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