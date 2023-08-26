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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230826/الدفاع-الروسية-إحباط-هجوم-إرهابي-لطائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-1080430520.html
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي لطائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي لطائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T07:18+0000
2023-08-26T07:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، إنه "في حوالي الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (6 صباحًا بتوقيت غرينتش)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيّرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".وأضافت: "الدفاعات الجوية المناوبة دمرت طائرة مسيّرة كانت تحلّق فوق أراضي منطقة شيبيكينسكي في منطقة بيلغورود".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230826/القوات-الروسية-تصد-7-هجمات-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان---الدفاع-الروسية-لسبوتنيك-1080427465.html
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روسيا

الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي لطائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود

07:18 GMT 26.08.2023 (تم التحديث: 07:31 GMT 26.08.2023)
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق طراد الصواريخ "فارياغ" صاروخ "إس-300" تابعة لمنظومة الدفتع الجوي "فورت" أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي
إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© Sputnik . Aleksei Kudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود.
وقالت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، إنه "في حوالي الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (6 صباحًا بتوقيت غرينتش)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيّرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".
وأضافت: "الدفاعات الجوية المناوبة دمرت طائرة مسيّرة كانت تحلّق فوق أراضي منطقة شيبيكينسكي في منطقة بيلغورود".
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية لـ"سبوتنيك": قواتنا تصدت لـ7 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان
02:56 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:45 GMT
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