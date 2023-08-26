https://sputnikarabic.ae/20230826/الدفاع-الروسية-إحباط-هجوم-إرهابي-لطائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-1080430520.html
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي لطائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي لطائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T07:18+0000
2023-08-26T07:18+0000
2023-08-26T07:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، إنه "في حوالي الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (6 صباحًا بتوقيت غرينتش)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيّرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".وأضافت: "الدفاعات الجوية المناوبة دمرت طائرة مسيّرة كانت تحلّق فوق أراضي منطقة شيبيكينسكي في منطقة بيلغورود".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230826/القوات-الروسية-تصد-7-هجمات-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان---الدفاع-الروسية-لسبوتنيك-1080427465.html
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روسيا
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي لطائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود
07:18 GMT 26.08.2023 (تم التحديث: 07:31 GMT 26.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود.
وقالت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، إنه "في حوالي الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (6 صباحًا بتوقيت غرينتش)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيّرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".
وأضافت: "الدفاعات الجوية المناوبة دمرت طائرة مسيّرة كانت تحلّق فوق أراضي منطقة شيبيكينسكي في منطقة بيلغورود".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.