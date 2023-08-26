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https://sputnikarabic.ae/20230826/السفارة-الروسية-نتخذ-الخطوات-اللازمة-للتواصل-مع-مواطنينا-المحتجزين-في-لبنان-1080435458.html
السفارة الروسية: نتخذ الخطوات اللازمة للتواصل مع مواطنينا المحتجزين في لبنان
السفارة الروسية: نتخذ الخطوات اللازمة للتواصل مع مواطنينا المحتجزين في لبنان
أفادت السفارة الروسية لدى لبنان، بأنها تسعى لتبيان الظروف التفصيلية لواقعة احتجاز مواطنين روس في لبنان، وأن القنصلية الروسية ستتواصل مع المواطنين المحتجزين. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T11:31+0000
2023-08-26T11:32+0000
روسيا
لبنان
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وقال مصدر من السفارة الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "السفارة على علم بالوضع الراهن فيما يتعلق باحتجاز مواطنين روس في لبنان، وتتخذ الخطوات اللازمة لتستوضح الظروف التفصيلية من الجانب اللبناني".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، بتوقيف مواطن روسي وزوجته، أثناء محاولتهما مغادرة لبنان عبر مطار بيروت الدولي، وذلك بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.وأشارت الصحيفة إلى أن "المواطن الروسي أقرّ بأنه تم تجنيده من قبل الاستخبارات الإسرائيلية، منذ وقت غير قصير، وأنه تلقى تعليمات بالتوجه إلى لبنان، وجرى تزويده بخرائط تخصّ أماكن وتجمعات ومنشآت تنتمي لـ"حزب الله"، وطُلب إليه الذهاب إلى تلك العناوين وتفقدها وتصويرها إن أمكن".
https://sputnikarabic.ae/20230826/إعلام-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-فوق-لبنان-1080434829.html
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روسيا, لبنان
روسيا, لبنان

السفارة الروسية: نتخذ الخطوات اللازمة للتواصل مع مواطنينا المحتجزين في لبنان

11:31 GMT 26.08.2023 (تم التحديث: 11:32 GMT 26.08.2023)
© Sputnik . Zahraa Alamerوسط بيروت الخاوي
وسط بيروت الخاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© Sputnik . Zahraa Alamer
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أفادت السفارة الروسية لدى لبنان، بأنها تسعى لتبيان الظروف التفصيلية لواقعة احتجاز مواطنين روس في لبنان، وأن القنصلية الروسية ستتواصل مع المواطنين المحتجزين.
وقال مصدر من السفارة الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "السفارة على علم بالوضع الراهن فيما يتعلق باحتجاز مواطنين روس في لبنان، وتتخذ الخطوات اللازمة لتستوضح الظروف التفصيلية من الجانب اللبناني".

وأضافت السفارة أنها "تتخذ الخطوات اللازمة لوصول القنصلية إلى المواطنين الروس المحتجزين، وفقًا للقوانين الدولية والمحلية".

علم وطني لبناني يرفرف على سياج من الأسلاك الشائكة وجدار قيد الإنشاء يحدد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بالقرب من قرية كفرشوبا جنوب لبنان في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
إعلام: طائرة مسيرة إسرائيلية فوق لبنان
11:10 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، بتوقيف مواطن روسي وزوجته، أثناء محاولتهما مغادرة لبنان عبر مطار بيروت الدولي، وذلك بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن "المواطن الروسي أقرّ بأنه تم تجنيده من قبل الاستخبارات الإسرائيلية، منذ وقت غير قصير، وأنه تلقى تعليمات بالتوجه إلى لبنان، وجرى تزويده بخرائط تخصّ أماكن وتجمعات ومنشآت تنتمي لـ"حزب الله"، وطُلب إليه الذهاب إلى تلك العناوين وتفقدها وتصويرها إن أمكن".
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