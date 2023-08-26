https://sputnikarabic.ae/20230826/القوات-الروسية-تصد-7-هجمات-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان---الدفاع-الروسية-لسبوتنيك-1080427465.html
القوات الروسية تصد 7 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان - الدفاع الروسية لسبوتنيك
القوات الروسية تصد 7 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان - الدفاع الروسية لسبوتنيك
أكد ألكسندر سافتشوك، مدير المركز الإعلامي لمجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، أن القوات الروسية تمكنت من صدها وإفشال سبع هجمات قامت بها القوات الأوكرانية... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T02:56+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح سافتشوك خلال تصريحه لوكالة سبوتنيك، أن وحدات مجموعة المركز تصدت لهذه الهجمات بمساعدة ضربات جوية ونيران مدفعية.جاءت الهجمات بواسطة الوحدات الهجومية التابعة للألوية الآلية 42 و63 و67 التابعة للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان.وأضاف سافتشوك أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال صد الهجمات، حيث بلغت حوالي 60 جنديًا، بالإضافة إلى تدمير مركبة مشاة قتالية ومركبة مدرعة وشاحنتين صغيرتين، كما تعرضت منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستريلا-10" لأضرار.يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، اليوم السبت، إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، وذلك في حوالي الساعة 3:00 بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أن الهجوم كان يستهدف مواقع في مدينة ومقاطعة موسكو.من جانبه، قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر قناته على "تيلغرام" إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة في منطقة إيسترا كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية، وأضاف: "وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات أو أضرار، والجهات المختصة تعمل في موقع الحادث".يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، عن اعتراض وسائط الدفاع الجوي الروسية لطائرة مسيرة معادية في سماء مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
القوات الروسية تصد 7 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان - الدفاع الروسية لسبوتنيك
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أكد ألكسندر سافتشوك، مدير المركز الإعلامي لمجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، أن القوات الروسية تمكنت من صدها وإفشال سبع هجمات قامت بها القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح سافتشوك خلال تصريحه لوكالة سبوتنيك، أن وحدات مجموعة المركز تصدت لهذه الهجمات بمساعدة ضربات جوية ونيران مدفعية.
جاءت الهجمات بواسطة الوحدات الهجومية التابعة للألوية الآلية 42 و63 و67 التابعة للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان.
وأضاف سافتشوك أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال صد الهجمات، حيث بلغت حوالي 60 جنديًا، بالإضافة إلى تدمير مركبة مشاة قتالية ومركبة مدرعة وشاحنتين صغيرتين، كما تعرضت منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستريلا-10" لأضرار.
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، اليوم السبت، إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم
إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، وذلك في حوالي الساعة 3:00 بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أن الهجوم كان يستهدف مواقع في مدينة ومقاطعة موسكو.
من جانبه، قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر قناته على "تيلغرام" إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة في منطقة إيسترا كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية، وأضاف: "وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات أو أضرار، والجهات المختصة تعمل في موقع الحادث".
يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، عن اعتراض وسائط الدفاع الجوي الروسية لطائرة مسيرة
معادية في سماء مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو.