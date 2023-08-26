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https://sputnikarabic.ae/20230826/المجر-أمريكا-استفزت-أوروبا-للتنافس-في-توريد-الأسلحة-إلى-كييف-1080438558.html
المجر: أمريكا استفزت أوروبا للتنافس في توريد الأسلحة إلى كييف
المجر: أمريكا استفزت أوروبا للتنافس في توريد الأسلحة إلى كييف
صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن أمريكا استفزت أوروبا في منافسة "من سيرسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا"، رغم أنه كان من الواضح منذ البداية أن... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T13:15+0000
2023-08-26T13:15+0000
العالم
روسيا
المجر
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وقال سيارتو خلال مؤتمر"ترانزيت": "عندما بدأ الأمريكيون في استفزازنا ودفعنا إلى منافسة تحت عنوان "من سيقدم المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا؟" لم تكن أوروبا قادرة على رفض هذا الاستفزاز. لقد انخرطنا في منافسة لا يمكننا فيها إلا أن نتكبد الخسائر، والسؤال الوحيد هو ما حجم الخسائر؟ والسؤال ليس هل الخسائر كبيرة أم صغيرة، بل هي في الحقيقة ضخمة أم ضخمة جدًا؟".ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، عارضت المجر باستمرار فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا. في مارس/ آذار 2022، أصدر البرلمان المجري مرسومًا يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضي البلاد.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230826/أوكرانيا-تنتقد-الاتحاد-الأوروبي-بعد-اعتزامه-تمديد-حظر-استيراد-منتجاتها-الزراعية-1080436602.html
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العالم, روسيا, المجر
العالم, روسيا, المجر

المجر: أمريكا استفزت أوروبا للتنافس في توريد الأسلحة إلى كييف

13:15 GMT 26.08.2023
© YouTube.comبانوراما لعاصمة المجر، بودابست
بانوراما لعاصمة المجر، بودابست - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
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صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن أمريكا استفزت أوروبا في منافسة "من سيرسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا"، رغم أنه كان من الواضح منذ البداية أن أوروبا لن تتمكن من الخروج منها إلا بخسائر.
وقال سيارتو خلال مؤتمر"ترانزيت": "عندما بدأ الأمريكيون في استفزازنا ودفعنا إلى منافسة تحت عنوان "من سيقدم المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا؟" لم تكن أوروبا قادرة على رفض هذا الاستفزاز. لقد انخرطنا في منافسة لا يمكننا فيها إلا أن نتكبد الخسائر، والسؤال الوحيد هو ما حجم الخسائر؟ والسؤال ليس هل الخسائر كبيرة أم صغيرة، بل هي في الحقيقة ضخمة أم ضخمة جدًا؟".

وأضاف: "لم يكن من الحكمة أن تشارك أوروبا في "المنافسة"، لأن أمريكا هي الرائدة عالميا في إنتاج الأسلحة، والصراع يدور على الأراضي الأوروبية، لذلك في حال حدوث تصعيد محتمل، سوف يعاني الأوروبيون، وليس الأمريكيون".

علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
أوكرانيا تنتقد الاتحاد الأوروبي بعد اعتزامه تمديد حظر استيراد منتجاتها الزراعية
11:50 GMT
ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، عارضت المجر باستمرار فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا. في مارس/ آذار 2022، أصدر البرلمان المجري مرسومًا يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضي البلاد.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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