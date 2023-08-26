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الهند... مصرع 9 أشخاص في حريق قطار إثر اشتعال أسطوانة غاز
الهند... مصرع 9 أشخاص في حريق قطار إثر اشتعال أسطوانة غاز
لقي 9 أشخاص مصرعهم في حريق اندلع داخل قطار في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، إثر اشتعال أسطوانة غاز وأصيب 20 آخرين. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T13:35+0000
2023-08-26T13:35+0000
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واندلع الحريق في عربة سياحية في القطار الذي كان في طريقه من لكناو إلى راميشوارام، قرب محطة سكة حديد مادوراي، وفق صحيفة "إنديا توداي".أعلنت هيئة السكك الحديدية عن صرف مبلغ 10 آلاف روبية على سبيل الهبة لأسر المتوفين.تم الإبلاغ عن الحريق في حوالي الساعة 5:15 صباحًا داخل العربة، بينما كان القطار متوقفًا قرب محطة مادوراي.ولم تتعرض العربات المجاورة للقطار لأية أضرار، حيث تم استدعاء سيارات الإطفاء على الفور وتم إخماد النيران بحلول الساعة السابعة صباحًا تقريبًا.و كان هناك ما يصل إلى 65 راكبا من لكناو على متن العربة التي اشتعلت فيها النيران.وورد أن بعض الركاب استخدموا أسطوانات غاز الطبخ المهربة بشكل غير قانوني لإعداد الشاي والوجبات الخفيفة، ما أدى إلى اشتعال النار.
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أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الهند... مصرع 9 أشخاص في حريق قطار إثر اشتعال أسطوانة غاز

13:35 GMT 26.08.2023
© AFP 2023دخان يخرج من عربة قطار بعد أن أشعلت حشود غاضبة النار خلال احتجاجات ضد لجنة السكك الحديدية حول اختيار عمال السكك المستقبليين، التي شهدت تفريق الشرطة بعنف للحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات في جايا، في ولاية بيهار شمال شرق الهند، 26 يناير 2022.
دخان يخرج من عربة قطار بعد أن أشعلت حشود غاضبة النار خلال احتجاجات ضد لجنة السكك الحديدية حول اختيار عمال السكك المستقبليين، التي شهدت تفريق الشرطة بعنف للحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات في جايا، في ولاية بيهار شمال شرق الهند، 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© AFP 2023
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لقي 9 أشخاص مصرعهم في حريق اندلع داخل قطار في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، إثر اشتعال أسطوانة غاز وأصيب 20 آخرين.
واندلع الحريق في عربة سياحية في القطار الذي كان في طريقه من لكناو إلى راميشوارام، قرب محطة سكة حديد مادوراي، وفق صحيفة "إنديا توداي".
أعلنت هيئة السكك الحديدية عن صرف مبلغ 10 آلاف روبية على سبيل الهبة لأسر المتوفين.
تم الإبلاغ عن الحريق في حوالي الساعة 5:15 صباحًا داخل العربة، بينما كان القطار متوقفًا قرب محطة مادوراي.
ولم تتعرض العربات المجاورة للقطار لأية أضرار، حيث تم استدعاء سيارات الإطفاء على الفور وتم إخماد النيران بحلول الساعة السابعة صباحًا تقريبًا.
و كان هناك ما يصل إلى 65 راكبا من لكناو على متن العربة التي اشتعلت فيها النيران.
وورد أن بعض الركاب استخدموا أسطوانات غاز الطبخ المهربة بشكل غير قانوني لإعداد الشاي والوجبات الخفيفة، ما أدى إلى اشتعال النار.
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