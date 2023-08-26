الهند... مصرع 9 أشخاص في حريق قطار إثر اشتعال أسطوانة غاز
© AFP 2023دخان يخرج من عربة قطار بعد أن أشعلت حشود غاضبة النار خلال احتجاجات ضد لجنة السكك الحديدية حول اختيار عمال السكك المستقبليين، التي شهدت تفريق الشرطة بعنف للحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات في جايا، في ولاية بيهار شمال شرق الهند، 26 يناير 2022.
© AFP 2023
لقي 9 أشخاص مصرعهم في حريق اندلع داخل قطار في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، إثر اشتعال أسطوانة غاز وأصيب 20 آخرين.
واندلع الحريق في عربة سياحية في القطار الذي كان في طريقه من لكناو إلى راميشوارام، قرب محطة سكة حديد مادوراي، وفق صحيفة "إنديا توداي".
أعلنت هيئة السكك الحديدية عن صرف مبلغ 10 آلاف روبية على سبيل الهبة لأسر المتوفين.
تم الإبلاغ عن الحريق في حوالي الساعة 5:15 صباحًا داخل العربة، بينما كان القطار متوقفًا قرب محطة مادوراي.
🚨 8 killed and 20 injured as parked tourist train catches fire near Madurai Railway Station— Harsh Patel (@Harshpatel1408) August 26, 2023
The Southern Railways said the passengers in a private party coach "illegally smuggled" a gas cylinder and this caused the fire.
#TrainAccident pic.twitter.com/oK44wi7fqv
ولم تتعرض العربات المجاورة للقطار لأية أضرار، حيث تم استدعاء سيارات الإطفاء على الفور وتم إخماد النيران بحلول الساعة السابعة صباحًا تقريبًا.
و كان هناك ما يصل إلى 65 راكبا من لكناو على متن العربة التي اشتعلت فيها النيران.
وورد أن بعض الركاب استخدموا أسطوانات غاز الطبخ المهربة بشكل غير قانوني لإعداد الشاي والوجبات الخفيفة، ما أدى إلى اشتعال النار.