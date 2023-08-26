https://sputnikarabic.ae/20230826/حاكم-مقاطعة-بيلغورود-إصابة-4-أشخاص-بعد-قصف-القوات-الأوكرانية-لبلدة-بالقذائف-العنقودية-1080432071.html
حاكم مقاطعة بيلغورود: إصابة 4 أشخاص بعد قصف القوات الأوكرانية لبلدة بالقذائف العنقودية
حاكم مقاطعة بيلغورود: إصابة 4 أشخاص بعد قصف القوات الأوكرانية لبلدة بالقذائف العنقودية
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في مقاطعة... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T09:09+0000
2023-08-26T09:09+0000
2023-08-26T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال حاكم المقاطعة عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، إن "القوات الأوكرانية قصفت قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي المأهولة، بقذائف من طراز "غراد".وبحسب البيانات الأولية، "أصابت القذائف العنقودية منازل سكنية خاصة ومتجرًا زراعيًا، وأصابت 4 أشخاص، بينهم ثلاثة رجال وامرأة واحدة، وجميعهم مصابون بشظايا".وأضاف غلادكوف أنه "تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى منطقة فالويسكي المركزي، ويتلقى المصابون الآن الرعاية الطبية اللازمة".وأوضح حاكم المقاطعة أن "العديد من المباني السكنية والسيارات تضررت، وخدمات عمليات الدعم والطوارئ على أهبة الاستعداد".
https://sputnikarabic.ae/20230823/سلطات-بيلغورود-مقتل-3-مدنيين-نتيجة-قصف-أوكراني-استهدف-مصحة-في-المقاطعة-1080341732.html
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روسيا
حاكم مقاطعة بيلغورود: إصابة 4 أشخاص بعد قصف القوات الأوكرانية لبلدة بالقذائف العنقودية
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في مقاطعة بيلغورود.
وقال حاكم المقاطعة عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، إن "القوات الأوكرانية قصفت قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي المأهولة، بقذائف من طراز "غراد".
وبحسب البيانات الأولية، "أصابت القذائف العنقودية منازل سكنية خاصة ومتجرًا زراعيًا، وأصابت 4 أشخاص، بينهم ثلاثة رجال وامرأة واحدة، وجميعهم مصابون بشظايا".
وأضاف غلادكوف أنه "تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى منطقة فالويسكي المركزي، ويتلقى المصابون الآن الرعاية الطبية اللازمة".
وأوضح حاكم المقاطعة أن "العديد من المباني السكنية والسيارات تضررت، وخدمات عمليات الدعم والطوارئ على أهبة الاستعداد".