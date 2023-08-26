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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230826/حاكم-مقاطعة-بيلغورود-إصابة-4-أشخاص-بعد-قصف-القوات-الأوكرانية-لبلدة-بالقذائف-العنقودية-1080432071.html
حاكم مقاطعة بيلغورود: إصابة 4 أشخاص بعد قصف القوات الأوكرانية لبلدة بالقذائف العنقودية
حاكم مقاطعة بيلغورود: إصابة 4 أشخاص بعد قصف القوات الأوكرانية لبلدة بالقذائف العنقودية
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في مقاطعة... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T09:09+0000
2023-08-26T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال حاكم المقاطعة عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، إن "القوات الأوكرانية قصفت قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي المأهولة، بقذائف من طراز "غراد".وبحسب البيانات الأولية، "أصابت القذائف العنقودية منازل سكنية خاصة ومتجرًا زراعيًا، وأصابت 4 أشخاص، بينهم ثلاثة رجال وامرأة واحدة، وجميعهم مصابون بشظايا".وأضاف غلادكوف أنه "تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى منطقة فالويسكي المركزي، ويتلقى المصابون الآن الرعاية الطبية اللازمة".وأوضح حاكم المقاطعة أن "العديد من المباني السكنية والسيارات تضررت، وخدمات عمليات الدعم والطوارئ على أهبة الاستعداد".
https://sputnikarabic.ae/20230823/سلطات-بيلغورود-مقتل-3-مدنيين-نتيجة-قصف-أوكراني-استهدف-مصحة-في-المقاطعة-1080341732.html
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حاكم مقاطعة بيلغورود: إصابة 4 أشخاص بعد قصف القوات الأوكرانية لبلدة بالقذائف العنقودية

09:09 GMT 26.08.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في مقاطعة بيلغورود.
وقال حاكم المقاطعة عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، إن "القوات الأوكرانية قصفت قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي المأهولة، بقذائف من طراز "غراد".
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
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سلطات بيلغورود: مقتل 3 مدنيين نتيجة قصف أوكراني استهدف مصحة في المقاطعة
23 أغسطس, 07:28 GMT
وبحسب البيانات الأولية، "أصابت القذائف العنقودية منازل سكنية خاصة ومتجرًا زراعيًا، وأصابت 4 أشخاص، بينهم ثلاثة رجال وامرأة واحدة، وجميعهم مصابون بشظايا".
وأضاف غلادكوف أنه "تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى منطقة فالويسكي المركزي، ويتلقى المصابون الآن الرعاية الطبية اللازمة".
وأوضح حاكم المقاطعة أن "العديد من المباني السكنية والسيارات تضررت، وخدمات عمليات الدعم والطوارئ على أهبة الاستعداد".
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