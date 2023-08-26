https://sputnikarabic.ae/20230826/خبيران-القيود-الأمريكية-على-الصين-تستهدف-السيطرة-على-المحيط-الهادئ-وليست-المصالح-التجارية-1080427604.html

خبيران: القيود الأمريكية على الصين تستهدف السيطرة على المحيط الهادئ وليست للمصالح الاقتصادية

خبيران: القيود الأمريكية على الصين تستهدف السيطرة على المحيط الهادئ وليست للمصالح الاقتصادية

صرح خبراء لسبوتنيك بأن القيود الأخيرة التي فرضتها إدارة بايدن لعرقلة تقدم الصين في مجالات مختلفة لا تمليها المصالح الاقتصادية الأمريكية، بل محاولة الحفاظ على... 26.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-26T03:08+0000

2023-08-26T03:08+0000

2023-08-26T03:09+0000

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وقال جون جارفر، الأستاذ في جامعة جورجيا للتكنولوجيا للشؤون الدولية، في حديثه لسبوتنيك إن "هذا التحالف المتزايد بين روسيا والصين لإخراج الولايات المتحدة من موقعها المهيمن في غرب المحيط الهادئ واستبدالها بالقيادة الصينية هو السبب وراء هذه الموجة من العقوبات الجديدة ضد الصين لتقييد التكنولوجيا العسكرية والاستراتيجية ذات الصلة، خاصة في مجالات أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات.وأوضح جارفر إن الصين استفادت من التدفق الحر لرؤوس الأموال الأجنبية والغربية والأمريكية منذ عام 1978، عندما انفتحت الصين، خاصة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001.وأضاف جارفر أن الولايات المتحدة تريد الآن تقييد تدفق التكنولوجيا الغربية ورأس المال الغربي لمنع الصين من المساهمة في تطوير القدرات العسكرية.ولفت جارفر إلى أن الصناعة الأمريكية منقسمة بشأن هذه المسألة، حيث أن الصين سوق ضخمة ومتنامية للشركات الأمريكية الكبيرة، التي تتردد بشدة في التخلي عنها.وحث الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات الرقائق الدقيقة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة إدارة بايدن على الامتناع عن فرض إجراءات صارمة على الصين. حتى أن البعض حذر من أن القيود الجديدة قد تضر بالقيادة الأمريكية في صناعة أشباه الموصلات.من جانبه، يرى المؤرخ الأمريكي والمحلل الأجنبي جيريمي كوزماروف، القيود الأخيرة التي فرضها بايدن على أنها مقامرة عالية المخاطر يمكن أن تأتي بنتائج عكسية.وأضاف كوزماروف أن الولايات المتحدة تأمل في إنشاء كتلة هائلة مناهضة للصين وتسريع الإنتاجية الاقتصادية في تايوان والصناعات المحلية، لكن من المحتمل أن تكون هذه مقايضة اقتصادية سلبية كبيرة لمحاولة عزل الصين.يشار إلى أن الولايات المتحدة والعديد من حلفائها سيتعرضون للخطر إذا قررت الصين التحرك بشأن تايوان، حيث تصنع شركة واحدة (وهي شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات) أكثر من 50% من أشباه الموصلات في العالم.وهو ما عبر عنه الدبلوماسي الأمريكي السابق، ستيف يونغ، حين قال إن احتلال الصين لتايوان سيكون "كارثة" نظرا لاعتماد العالم على شركة TSMC، ناهيك عن أن ذلك قد يشعل حربا عالمية ثالثة.

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