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https://sputnikarabic.ae/20230826/دا-سيلفا-البرازيل-شريك-مثالي-لأنغولا-في-الزراعة-والتجارة-1080432661.html
دا سيلفا: البرازيل "شريك مثالي" لأنغولا في الزراعة والتجارة
دا سيلفا: البرازيل "شريك مثالي" لأنغولا في الزراعة والتجارة
أكّد الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، أن بلاده تريد دعم أنغولا في جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها، مشيرًا إلى أن هناك مجالا لنمو التجارة بين البلدين. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T09:26+0000
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وقال دا سيلفا خلال زيارة للدولة الأفريقية، أمس الجمعة، إنه "يرى البرازيل "شريكا مثاليا" لأنغولا لدفع الثورة الزراعية، التي تسعى جاهدة لتحقيقها".وتابع موضحًا: "نحن نواجه تحديات مماثلة، ونمتلك اليوم المعرفة التكنولوجية والسياسات العامة لنتقاسمها مع أنغولا".وفي هذا السياق، أعلن الرئيس البرازيلي عن وضع خطة مشتركة بين وزارتي الزراعة في البرازيل وأنغولا، من أجل تحقيق التنمية الزراعية في الدولة الأفريقية، خاصة في منطقة وادي نهر كونين، وفقًا لموقع "AgenicaBrazil".وقالدا سيلفا بعد اجتماعه مع الرئيس الأنغولي، جواو مانويل لورينسو، في العاصمة الأنغولية لواندا، إن "الأولوية هي إجراء ثورة زراعية في البلاد لضمان النمو الاقتصادي والأمن الغذائي للسكان".وكان الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بدأ زيارة رسمية إلى أنغولا، من المتوقع أن يتم خلالها التوقيع على 11 اتفاقية تعاون على الأقل في مجالات عدة، منها الزراعة، والصحة، والتعليم الشامل، والنقل، ومعالجة ونقل بيانات الإدارة العامة، وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.كما سيحضر خلال الزيارة، منتدى اقتصادي وتجاري، سيجمع نحو 500 رجل وامرأة أعمال، منهم 170 برازيلي يرافقون الوفد الرئاسي.
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أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

دا سيلفا: البرازيل "شريك مثالي" لأنغولا في الزراعة والتجارة

09:26 GMT 26.08.2023
© AFP 2023 / MAURO PIMENTELالرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
© AFP 2023 / MAURO PIMENTEL
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أكّد الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، أن بلاده تريد دعم أنغولا في جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها، مشيرًا إلى أن هناك مجالا لنمو التجارة بين البلدين.
وقال دا سيلفا خلال زيارة للدولة الأفريقية، أمس الجمعة، إنه "يرى البرازيل "شريكا مثاليا" لأنغولا لدفع الثورة الزراعية، التي تسعى جاهدة لتحقيقها".
وتابع موضحًا: "نحن نواجه تحديات مماثلة، ونمتلك اليوم المعرفة التكنولوجية والسياسات العامة لنتقاسمها مع أنغولا".
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس البرازيلي عن وضع خطة مشتركة بين وزارتي الزراعة في البرازيل وأنغولا، من أجل تحقيق التنمية الزراعية في الدولة الأفريقية، خاصة في منطقة وادي نهر كونين، وفقًا لموقع "AgenicaBrazil".
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وقالدا سيلفا بعد اجتماعه مع الرئيس الأنغولي، جواو مانويل لورينسو، في العاصمة الأنغولية لواندا، إن "الأولوية هي إجراء ثورة زراعية في البلاد لضمان النمو الاقتصادي والأمن الغذائي للسكان".
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وكان الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بدأ زيارة رسمية إلى أنغولا، من المتوقع أن يتم خلالها التوقيع على 11 اتفاقية تعاون على الأقل في مجالات عدة، منها الزراعة، والصحة، والتعليم الشامل، والنقل، ومعالجة ونقل بيانات الإدارة العامة، وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما سيحضر خلال الزيارة، منتدى اقتصادي وتجاري، سيجمع نحو 500 رجل وامرأة أعمال، منهم 170 برازيلي يرافقون الوفد الرئاسي.
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