https://sputnikarabic.ae/20230826/دوي-انفجارات-بمخزن-الوقود-في-مطار-الخرطوم-الدولي-1080442770.html
دوي انفجارات بمخزن الوقود في مطار الخرطوم الدولي
دوي انفجارات بمخزن الوقود في مطار الخرطوم الدولي
أفادت مصادر محلية سودانية، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في محيط مطار الخرطوم الدولي، دون أن توضح حجم الخسائر. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T16:13+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وقالت المصادر المحلية لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم السبت، إنه سُمع دوي انفجارات قوية في محيط مطار الخرطوم الدولي، مرجحة حدوث الانفجار في مخزون وقود الطائرات في المطار.وكانت مصادر محلية سودانية أيضا قد أبلغت وكالة "سبوتنيك"، بأن "قوات الدعم السريع قصفت بالمدفعية مقار سلاح المدرعات والقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية وسط وجنوبي الخرطوم.وذكرت مصادر أخرى أن "الجيش السوداني قصف مواقع قوات الدعم السريع في بعض مناطق شرق النيل، المجاورة للعاصمة الخرطوم"، منوّهة إلى أن "القوات المسلحة السودانية صدت هجوما لقوات الدعم السريع في مدينه كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان".ويشار إلى أنه منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو، الجيش السوداني، بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230826/وكالة-البرهان-يبدأ-جولات-خارج-الخرطوم-ويعتزم-إجراء-محادثات-مع-دول-جوار-السوادن-1080440427.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان
الأخبار, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان
دوي انفجارات بمخزن الوقود في مطار الخرطوم الدولي
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أفادت مصادر محلية سودانية، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في محيط مطار الخرطوم الدولي، دون أن توضح حجم الخسائر.
الخرطوم - سبوتنيك
. وقالت المصادر المحلية لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم السبت، إنه سُمع دوي انفجارات قوية في محيط مطار الخرطوم الدولي، مرجحة حدوث الانفجار في مخزون وقود الطائرات في المطار.
وكانت مصادر محلية سودانية أيضا قد أبلغت وكالة "سبوتنيك"، بأن "قوات الدعم السريع قصفت بالمدفعية مقار سلاح المدرعات والقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية وسط وجنوبي الخرطوم.
وذكرت مصادر أخرى أن "الجيش السوداني قصف مواقع قوات الدعم السريع
في بعض مناطق شرق النيل، المجاورة للعاصمة الخرطوم"، منوّهة إلى أن "القوات المسلحة السودانية صدت هجوما لقوات الدعم السريع في مدينه كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان".
ويشار إلى أنه منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان
، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين
.
واتهم دقلو، الجيش السوداني، بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.