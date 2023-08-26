https://sputnikarabic.ae/20230826/رئيس-وزراء-اليمن-يؤكد-تحمل-بلاده-أعباء-كبيرة-بفعل-زيادة-أعداد-المهاجرين-من-القرن-الأفريقي-1080442902.html

رئيس وزراء اليمن يؤكد تحمل بلاده أعباء كبيرة بفعل زيادة أعداد المهاجرين من القرن الأفريقي

رئيس وزراء اليمن يؤكد تحمل بلاده أعباء كبيرة بفعل زيادة أعداد المهاجرين من القرن الأفريقي

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، اليوم السبت، تفاقم الأعباء الناجمة عن تزايد أعداد المهاجرين من منطقة القرن الأفريقي إلى اليمن، الذي يعاني صراعا مستمرا... 26.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-26T16:25+0000

2023-08-26T16:25+0000

2023-08-26T16:25+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد الملك خلال لقائه في عدن جنوبي اليمن، مع المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان البلبيسي، وحسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "اليمن ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها والإمكانيات المحدودة، لا زال يقوم بواجبه الإنساني تجاه اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يفرضه ذلك من تحديات والدور المطلوب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الحكومة في هذا الجانب".وأكد: "أهمية مساعدة المجتمع الدولي لليمن لمواجهة التحديات ومساندة جهوده لاستقبال اللاجئين والتعامل مع مشكلة النازحين".وشدد على "ضرورة تضافر الجهود لتوفير مراكز الإيواء وتعزيز الخدمات للتعامل مع المهاجرين".وأشار إلى "الأعباء والتحديات التي يتحملها اليمن جراء زيادة أعداد المهاجرين، بالإضافة إلى مشاكل النزوح الداخلي، ما يفاقم الحالة الإنسانية المتردية التي تسبب بها الحوثيون منذ انقلابهم وإشعالهم الحرب"، على حد تعبيره.وشدد رئيس الوزراء اليمني على "ضرورة عمل آلية واستراتيجية متكاملة للتنسيق والعمل مع منظمة الهجرة بما يتعلق بتنظيم إعادة المهاجرين وإدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر".وفي 5 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وصول أكثر من 77 ألف مهاجر أفريقي، منذ مطلع العام الجاري إلى اليمن، على متن قوارب غير صالحة للإبحار، من أجل الوصول إلى المملكة العربية السعودية، بحثًا عن عمل.ويشهد اليمن للعام التاسع تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وبين جماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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