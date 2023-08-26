https://sputnikarabic.ae/20230826/صحيفة-أوكرانيا-تعتمد-على-تكتيكات-جديدة-بهدف-رفع-معنويات-جنودها-المحبطين-1080429560.html
صحيفة: أوكرانيا تعتمد على تكتيكات جديدة بهدف رفع معنويات جنودها المحبطين
صحيفة: أوكرانيا تعتمد على تكتيكات جديدة بهدف رفع معنويات جنودها المحبطين
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن نظام كييف بات يعتمد على طرق وأساليب جديدة لرفع معنويات جنوده المحبطين في محاور القتال. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T06:45+0000
2023-08-26T06:45+0000
2023-08-26T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "استهداف الطائرات المسيرة الأوكرانية للأراضي الروسية يهدف إلى رفع معنويات الأوكرانيين المحبطين".ويهدف هذا التكتيك من قبل نظام كييف إلى الإظهار أنه لا يزال لأوكرانيا إمكانيات للرد على روسيا وإمكانية وصولها إلى الداخل الروسي وصولا إلى العاصمة موسكو، بحسب الصحيفة.وتؤكد الصحيفة على أن "رفع معنويات القوات الأوكرانية من خلال مثل هذه الهجمات "الرمزية" له أهمية خاصة، بسبب توقف "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20230825/أمريكا-تؤكد-أن-الهجوم-المضاد-يسير-عكس-التوقعات-وأن-موانع-قوية-أبطأته-1080420837.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: أوكرانيا تعتمد على تكتيكات جديدة بهدف رفع معنويات جنودها المحبطين
06:45 GMT 26.08.2023 (تم التحديث: 07:33 GMT 26.08.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن نظام كييف بات يعتمد على طرق وأساليب جديدة لرفع معنويات جنوده المحبطين في محاور القتال.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "استهداف الطائرات المسيرة الأوكرانية للأراضي الروسية يهدف إلى رفع معنويات الأوكرانيين المحبطين".
ويهدف هذا التكتيك من قبل نظام كييف إلى الإظهار أنه لا يزال لأوكرانيا إمكانيات للرد على روسيا وإمكانية وصولها إلى الداخل الروسي وصولا إلى العاصمة موسكو، بحسب الصحيفة.
وتؤكد الصحيفة على أن "رفع معنويات القوات الأوكرانية من خلال مثل هذه الهجمات "الرمزية" له أهمية خاصة، بسبب توقف "الهجوم المضاد".