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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230826/صحيفة-أوكرانيا-تعتمد-على-تكتيكات-جديدة-بهدف-رفع-معنويات-جنودها-المحبطين-1080429560.html
صحيفة: أوكرانيا تعتمد على تكتيكات جديدة بهدف رفع معنويات جنودها المحبطين
صحيفة: أوكرانيا تعتمد على تكتيكات جديدة بهدف رفع معنويات جنودها المحبطين
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن نظام كييف بات يعتمد على طرق وأساليب جديدة لرفع معنويات جنوده المحبطين في محاور القتال. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T06:45+0000
2023-08-26T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "استهداف الطائرات المسيرة الأوكرانية للأراضي الروسية يهدف إلى رفع معنويات الأوكرانيين المحبطين".ويهدف هذا التكتيك من قبل نظام كييف إلى الإظهار أنه لا يزال لأوكرانيا إمكانيات للرد على روسيا وإمكانية وصولها إلى الداخل الروسي وصولا إلى العاصمة موسكو، بحسب الصحيفة.وتؤكد الصحيفة على أن "رفع معنويات القوات الأوكرانية من خلال مثل هذه الهجمات "الرمزية" له أهمية خاصة، بسبب توقف "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20230825/أمريكا-تؤكد-أن-الهجوم-المضاد-يسير-عكس-التوقعات-وأن-موانع-قوية-أبطأته-1080420837.html
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العالم
العالم

صحيفة: أوكرانيا تعتمد على تكتيكات جديدة بهدف رفع معنويات جنودها المحبطين

06:45 GMT 26.08.2023 (تم التحديث: 07:33 GMT 26.08.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن نظام كييف بات يعتمد على طرق وأساليب جديدة لرفع معنويات جنوده المحبطين في محاور القتال.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "استهداف الطائرات المسيرة الأوكرانية للأراضي الروسية يهدف إلى رفع معنويات الأوكرانيين المحبطين".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا تؤكد أن الهجوم المضاد يسير عكس التوقعات وأن "موانع قوية" أبطأته
أمس, 17:17 GMT
ويهدف هذا التكتيك من قبل نظام كييف إلى الإظهار أنه لا يزال لأوكرانيا إمكانيات للرد على روسيا وإمكانية وصولها إلى الداخل الروسي وصولا إلى العاصمة موسكو، بحسب الصحيفة.
وتؤكد الصحيفة على أن "رفع معنويات القوات الأوكرانية من خلال مثل هذه الهجمات "الرمزية" له أهمية خاصة، بسبب توقف "الهجوم المضاد".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:45 GMT
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