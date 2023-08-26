https://sputnikarabic.ae/20230826/ضابط-أمريكي-القوات-الأوكرانية-على-وشك-الانهيار-1080439971.html
ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية على وشك الانهيار
ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية على وشك الانهيار
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على كوبيانسك بسبب عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على صد الهجوم الروسي. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T13:45+0000
2023-08-26T13:45+0000
2023-08-26T13:45+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر: "الجيش الأوكراني لم يعد قادرا على القيام بعمليات هجومية ولا يمكنه الحفاظ على الدفاع قرب كوبيانسك".وتابع ريتر: "فشلوا في اختراق خط الدفاع الروسي المُجهز جيدًا، ونتيجة لذلك اضطرت القوات الأوكرانية إلى التراجع".في 4 يونيو/ حزيران الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها الناتو ومسلحة بمعدات غربية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية شنت عمليات هجومية وعززت مواقعها على محور كوبيانسك.
https://sputnikarabic.ae/20230826/الجيش-الروسي-يعزز-مواقعه-على-محور-كوبيانسك--1080437508.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية على وشك الانهيار
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على كوبيانسك بسبب عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على صد الهجوم الروسي.
وقال ريتر: "الجيش الأوكراني لم يعد قادرا على القيام بعمليات هجومية ولا يمكنه الحفاظ على الدفاع قرب كوبيانسك".
وأشار ريتر إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في صفوف أفرادها، ولن تتمكن إمدادات "الناتو" الجديدة من تغيير الوضع في ساحة المعركة".
وتابع ريتر: "فشلوا في اختراق خط الدفاع الروسي المُجهز جيدًا، ونتيجة لذلك اضطرت القوات الأوكرانية إلى التراجع".
وأوضح ريتر أنه "يمكننا بالفعل التحدث عن الهزيمة الكاملة لكييف، لأن القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار، وأن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على مواصلة الأعمال العدائية وستطلب وقف إطلاق النار".
في 4 يونيو/ حزيران الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها الناتو ومسلحة بمعدات غربية
.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية شنت عمليات هجومية وعززت مواقعها على محور كوبيانسك.