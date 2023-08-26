https://sputnikarabic.ae/20230826/محلل-استخباري-أمريكي-أوكرانيا-تفقد-لواء-وصف-بأنه-قوة-لا-تصدق-وسيلقن-الروس-درسا-1080445580.html
محلل استخباري أمريكي: أوكرانيا تفقد لواء وصف بأنه "قوة لا تصدق وسيلقن الروس درسا"
محلل استخباري أمريكي: أوكرانيا تفقد لواء وصف بأنه "قوة لا تصدق وسيلقن الروس درسا"
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي اي"، لاري جونسون، بأن لواء الهجوم الجوي "82" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي تم... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T17:43+0000
2023-08-26T17:43+0000
2023-08-26T17:43+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال جونسون: "إنهم (القوات الروسية) يدمرون اللواء "82"، الذي دخل إلى المعركة أخيرا، وقالوا عنه إنه يتمتع بقوة لا تصدق، وأنه سيلقن الروس درسًا".وأوضح جونسون أن موسكو وجهت ضربات ساحقة للقوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة المدفعية والطيران.وأضاف جونسون على قناة "Dialogue Works"، أن الخسائر الفادحة أثبتت أن الهجوم المضاد وصل إلى طريق مسدود.في 4 يونيو/ حزيران الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.
https://sputnikarabic.ae/20230826/الجيش-الروسي-يدمر-رادارا-تتبعيا-و37-مسيرة-أوكرانية-1080436473.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
محلل استخباري أمريكي: أوكرانيا تفقد لواء وصف بأنه "قوة لا تصدق وسيلقن الروس درسا"
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أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي اي"، لاري جونسون، بأن لواء الهجوم الجوي "82" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي تم إرساله إلى الخطوط الأمامية، يعاني من خسائر فادحة.
وقال جونسون: "إنهم (القوات الروسية) يدمرون اللواء "82"، الذي دخل إلى المعركة أخيرا، وقالوا عنه إنه يتمتع بقوة لا تصدق، وأنه سيلقن الروس درسًا".
وأكد جونسون أن القوات الأوكرانية لم تفشل في اختراق خط الدفاع الروسي فحسب، بل فقدت أيضا دبابات "الناتو" ومركبات المشاة القتالية على خط المواجهة.
وأوضح جونسون أن موسكو وجهت ضربات ساحقة للقوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة المدفعية والطيران.
وأضاف جونسون على قناة
"Dialogue Works"، أن الخسائر الفادحة أثبتت أن الهجوم المضاد وصل إلى طريق مسدود.
في 4 يونيو/ حزيران الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية
.
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.