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https://sputnikarabic.ae/20230826/محلل-استخباري-أمريكي-أوكرانيا-تفقد-لواء-وصف-بأنه-قوة-لا-تصدق-وسيلقن-الروس-درسا-1080445580.html
محلل استخباري أمريكي: أوكرانيا تفقد لواء وصف بأنه "قوة لا تصدق وسيلقن الروس درسا"
محلل استخباري أمريكي: أوكرانيا تفقد لواء وصف بأنه "قوة لا تصدق وسيلقن الروس درسا"
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي اي"، لاري جونسون، بأن لواء الهجوم الجوي "82" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي تم... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T17:43+0000
2023-08-26T17:43+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال جونسون: "إنهم (القوات الروسية) يدمرون اللواء "82"، الذي دخل إلى المعركة أخيرا، وقالوا عنه إنه يتمتع بقوة لا تصدق، وأنه سيلقن الروس درسًا".وأوضح جونسون أن موسكو وجهت ضربات ساحقة للقوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة المدفعية والطيران.وأضاف جونسون على قناة "Dialogue Works"، أن الخسائر الفادحة أثبتت أن الهجوم المضاد وصل إلى طريق مسدود.في 4 يونيو/ حزيران الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.
https://sputnikarabic.ae/20230826/الجيش-الروسي-يدمر-رادارا-تتبعيا-و37-مسيرة-أوكرانية-1080436473.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

محلل استخباري أمريكي: أوكرانيا تفقد لواء وصف بأنه "قوة لا تصدق وسيلقن الروس درسا"

17:43 GMT 26.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي اي"، لاري جونسون، بأن لواء الهجوم الجوي "82" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي تم إرساله إلى الخطوط الأمامية، يعاني من خسائر فادحة.
وقال جونسون: "إنهم (القوات الروسية) يدمرون اللواء "82"، الذي دخل إلى المعركة أخيرا، وقالوا عنه إنه يتمتع بقوة لا تصدق، وأنه سيلقن الروس درسًا".

وأكد جونسون أن القوات الأوكرانية لم تفشل في اختراق خط الدفاع الروسي فحسب، بل فقدت أيضا دبابات "الناتو" ومركبات المشاة القتالية على خط المواجهة.

وأوضح جونسون أن موسكو وجهت ضربات ساحقة للقوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة المدفعية والطيران.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر رادارا تتبعيا وتحيد نحو 700 عسكري أوكراني
11:38 GMT
وأضاف جونسون على قناة "Dialogue Works"، أن الخسائر الفادحة أثبتت أن الهجوم المضاد وصل إلى طريق مسدود.
في 4 يونيو/ حزيران الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:42 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:45 GMT
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