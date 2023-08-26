https://sputnikarabic.ae/20230826/محلل-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-يتحدث-عن-الخطر-الذي-يواجهه-زيلينسكي-1080440909.html
محلل لدى الاستخبارات الأمريكية يتحدث عن الخطر الذي يواجهه زيلينسكي
محلل لدى الاستخبارات الأمريكية يتحدث عن الخطر الذي يواجهه زيلينسكي
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي اي"، لاري جونسون، أن الجيش الأوكراني قد ينتفض قريبا ضد فلاديمير زيلينسكي بسبب إخفاقاته على خط... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T14:34+0000
2023-08-26T14:34+0000
2023-08-26T14:34+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال جونسون: "أعتقد أن صراع زيلينسكي مع الجيش سوف يتصاعد قريبًا".وبحسب جونسون، يبدأ الأمر برمته بإلقاء السياسيين اللوم على القوات المسلحة في كل شيء، والعسكريون يلومون قيادة البلاد. لا تنسوا أن الطرف الأول لديه أسلحة، في حين أن الطرف الثاني لا يمتلكها.وأوضح جونسون على قناة "Dialogue Works" أنه طالما بقي زيلينسكي في السلطة، فمن غير المرجح أن يقترب الصراع في أوكرانيا من التسوية.في 4 يونيو/ حزيران الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.
https://sputnikarabic.ae/20230826/المجر-أمريكا-استفزت-أوروبا-للتنافس-في-توريد-الأسلحة-إلى-كييف-1080438558.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
محلل لدى الاستخبارات الأمريكية يتحدث عن الخطر الذي يواجهه زيلينسكي
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أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي اي"، لاري جونسون، أن الجيش الأوكراني قد ينتفض قريبا ضد فلاديمير زيلينسكي بسبب إخفاقاته على خط المواجهة.
وقال جونسون: "أعتقد أن صراع زيلينسكي مع الجيش سوف يتصاعد قريبًا".
وأشار إلى أن السخط يتصاعد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بسبب عدم إحراز تقدم على خط المواجهة، وأن محاولة الهجوم المضاد لم تكن ناجحة، الأمر الذي ستلقي القيادة العسكرية باللوم فيه على السلطات.
وبحسب جونسون، يبدأ الأمر برمته بإلقاء السياسيين اللوم على القوات المسلحة في كل شيء، والعسكريون يلومون قيادة البلاد. لا تنسوا أن الطرف الأول لديه أسلحة، في حين أن الطرف الثاني لا يمتلكها.
وأوضح جونسون على قناة
"Dialogue Works" أنه طالما بقي زيلينسكي في السلطة، فمن غير المرجح أن يقترب الصراع في أوكرانيا من التسوية.
في 4 يونيو/ حزيران الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية
.
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.