عربي
https://sputnikarabic.ae/20230826/محلل-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-يتحدث-عن-الخطر-الذي-يواجهه-زيلينسكي-1080440909.html
محلل لدى الاستخبارات الأمريكية يتحدث عن الخطر الذي يواجهه زيلينسكي
محلل لدى الاستخبارات الأمريكية يتحدث عن الخطر الذي يواجهه زيلينسكي
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي اي"، لاري جونسون، أن الجيش الأوكراني قد ينتفض قريبا ضد فلاديمير زيلينسكي بسبب إخفاقاته على خط... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T14:34+0000
2023-08-26T14:34+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وقال جونسون: "أعتقد أن صراع زيلينسكي مع الجيش سوف يتصاعد قريبًا".وبحسب جونسون، يبدأ الأمر برمته بإلقاء السياسيين اللوم على القوات المسلحة في كل شيء، والعسكريون يلومون قيادة البلاد. لا تنسوا أن الطرف الأول لديه أسلحة، في حين أن الطرف الثاني لا يمتلكها.وأوضح جونسون على قناة "Dialogue Works" أنه طالما بقي زيلينسكي في السلطة، فمن غير المرجح أن يقترب الصراع في أوكرانيا من التسوية.في 4 يونيو/ حزيران الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.
https://sputnikarabic.ae/20230826/المجر-أمريكا-استفزت-أوروبا-للتنافس-في-توريد-الأسلحة-إلى-كييف-1080438558.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

محلل لدى الاستخبارات الأمريكية يتحدث عن الخطر الذي يواجهه زيلينسكي

14:34 GMT 26.08.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي اي"، لاري جونسون، أن الجيش الأوكراني قد ينتفض قريبا ضد فلاديمير زيلينسكي بسبب إخفاقاته على خط المواجهة.
وقال جونسون: "أعتقد أن صراع زيلينسكي مع الجيش سوف يتصاعد قريبًا".

وأشار إلى أن السخط يتصاعد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بسبب عدم إحراز تقدم على خط المواجهة، وأن محاولة الهجوم المضاد لم تكن ناجحة، الأمر الذي ستلقي القيادة العسكرية باللوم فيه على السلطات.

وبحسب جونسون، يبدأ الأمر برمته بإلقاء السياسيين اللوم على القوات المسلحة في كل شيء، والعسكريون يلومون قيادة البلاد. لا تنسوا أن الطرف الأول لديه أسلحة، في حين أن الطرف الثاني لا يمتلكها.
بانوراما لعاصمة المجر، بودابست - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
المجر: أمريكا استفزت أوروبا للتنافس في توريد الأسلحة إلى كييف
13:15 GMT
وأوضح جونسون على قناة "Dialogue Works" أنه طالما بقي زيلينسكي في السلطة، فمن غير المرجح أن يقترب الصراع في أوكرانيا من التسوية.
في 4 يونيو/ حزيران الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала