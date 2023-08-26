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https://sputnikarabic.ae/20230826/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-القوات-الأوكرانية-مجبرة-على-التراجع-على-طول-خط-المواجهة-1080441686.html
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: القوات الأوكرانية مجبرة على التراجع على طول خط المواجهة
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: القوات الأوكرانية مجبرة على التراجع على طول خط المواجهة
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكنها مقاومة تقدم القوات الروسية على خط المواجهة. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T15:06+0000
2023-08-26T15:06+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال سوسكين عبر قناته في "يوتيوب": "لا يوجد حقًا هجوم مضاد. انظر إلى خط المواجهة بأكمله، على العكس من ذلك، هناك تهديد كبير بخسارة كوبيانسك، خاركوف، الشيء نفسه يحدث في مارينكا، ليمان، أفدييفكا وما إلى ذلك".وقال: "تبين أن خط الدفاع الروسي لا يمكن اختراقه، ولا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية فعل أي شيء على خط المواجهة".وأكد أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن الحل الأفضل لكييف هو الجلوس على طاولة المفاوضات مع موسكو.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230826/الجيش-الروسي-يعزز-مواقعه-على-محور-كوبيانسك--1080437508.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم

مستشار الرئيس الأوكراني السابق: القوات الأوكرانية مجبرة على التراجع على طول خط المواجهة

15:06 GMT 26.08.2023
© RIA Novosti . Andrei Stenin / الانتقال إلى بنك الصورمدافع هاون تابعة للحماية الشعبية في دونباس
مدافع هاون تابعة للحماية الشعبية في دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© RIA Novosti . Andrei Stenin
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكنها مقاومة تقدم القوات الروسية على خط المواجهة.
وقال سوسكين عبر قناته في "يوتيوب": "لا يوجد حقًا هجوم مضاد. انظر إلى خط المواجهة بأكمله، على العكس من ذلك، هناك تهديد كبير بخسارة كوبيانسك، خاركوف، الشيء نفسه يحدث في مارينكا، ليمان، أفدييفكا وما إلى ذلك".

وبحسب سوسكين، الآن بالنسبة لكييف هناك طريق مسدود على الجبهة.

وقال: "تبين أن خط الدفاع الروسي لا يمكن اختراقه، ولا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية فعل أي شيء على خط المواجهة".
مدفع ذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يعزز مواقعه على محور كوبيانسك
12:51 GMT
وأكد أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن الحل الأفضل لكييف هو الجلوس على طاولة المفاوضات مع موسكو.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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