https://sputnikarabic.ae/20230826/مسيرة-روسية-تستهدف-زورقا-للقوات-الأوكرانية-في-نهر-دنيبر-فيديو-1080442053.html
مسيرة روسية تستهدف زورقا للقوات الأوكرانية في نهر دنيبر... فيديو
مسيرة روسية تستهدف زورقا للقوات الأوكرانية في نهر دنيبر... فيديو
نشرت وكالة "سبوتنيك" مقطع فيديو للحظة استهداف زورق يحمل أفرادًا من الجيش الأوكراني في نهر دنيبر بواسطة مسيرة روسية. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T15:38+0000
2023-08-26T15:38+0000
2023-08-26T15:38+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو لحظة استهداف الزورق التابع للقوات البحرية الأوكرانية، وهو في مياه نهر دنيبر بواسطة مسيرة روسية، حيث تم رصده من خلال استطلاع للقوات الروسية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد نحو 700 عسكري أوكراني، خلال الـ24 الساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
مسيرة روسية تستهدف زورقا للقوات الأوكرانية في نهر دنيبر... فيديو
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نشرت وكالة "سبوتنيك" مقطع فيديو للحظة استهداف زورق يحمل أفرادًا من الجيش الأوكراني في نهر دنيبر بواسطة مسيرة روسية.
ويظهر في الفيديو لحظة استهداف الزورق التابع للقوات البحرية الأوكرانية، وهو في مياه نهر دنيبر بواسطة مسيرة روسية، حيث تم رصده من خلال استطلاع للقوات الروسية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد نحو 700 عسكري أوكراني، خلال الـ24 الساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.