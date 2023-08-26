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https://sputnikarabic.ae/20230826/مصدر-لـسبوتنيك-وزير-الخارجية-التركي-سيزور-موسكو-في-سبتمبر-المقبل-1080431277.html
مصدر لـ"سبوتنيك": وزير الخارجية التركي سيزور موسكو في سبتمبر المقبل
مصدر لـ"سبوتنيك": وزير الخارجية التركي سيزور موسكو في سبتمبر المقبل
صرّح مصدر دبلوماسي في العاصمة التركية أنقرة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يعتزم زيارة موسكو، في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل،... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T08:07+0000
2023-08-26T08:07+0000
العالم
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وقال المصدر للوكالة: "في أوائل سبتمبر، سيزور الوزير فيدان، موسكو ومن بين القضايا التي يعتزم مناقشتها "اتفاق الحبوب" واستئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ومشروع "مركز الغاز".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ميليت" التركية، نقلا عن مصادر أن "فيدان سيزور موسكو في سبتمبر المقبل".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال إن "وزير الخارجية التركي سيزور روسيا، في المستقبل القريب".
https://sputnikarabic.ae/20230818/صحيفة-الولايات-المتحدة-تحاول-إجبار-تركيا-على-عدم-مساعدة-روسيا-1080188582.html
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العالم

مصدر لـ"سبوتنيك": وزير الخارجية التركي سيزور موسكو في سبتمبر المقبل

08:07 GMT 26.08.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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صرّح مصدر دبلوماسي في العاصمة التركية أنقرة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يعتزم زيارة موسكو، في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك لمناقشة "اتفاق الحبوب" والتسوية بين روسيا وأوكرانيا ومشروع "مركز الغاز".
وقال المصدر للوكالة: "في أوائل سبتمبر، سيزور الوزير فيدان، موسكو ومن بين القضايا التي يعتزم مناقشتها "اتفاق الحبوب" واستئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ومشروع "مركز الغاز".
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وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ميليت" التركية، نقلا عن مصادر أن "فيدان سيزور موسكو في سبتمبر المقبل".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال إن "وزير الخارجية التركي سيزور روسيا، في المستقبل القريب".
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