https://sputnikarabic.ae/20230826/مصدر-لـسبوتنيك-وزير-الخارجية-التركي-سيزور-موسكو-في-سبتمبر-المقبل-1080431277.html

مصدر لـ"سبوتنيك": وزير الخارجية التركي سيزور موسكو في سبتمبر المقبل

مصدر لـ"سبوتنيك": وزير الخارجية التركي سيزور موسكو في سبتمبر المقبل

صرّح مصدر دبلوماسي في العاصمة التركية أنقرة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يعتزم زيارة موسكو، في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل،... 26.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-26T08:07+0000

2023-08-26T08:07+0000

2023-08-26T08:07+0000

العالم

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وقال المصدر للوكالة: "في أوائل سبتمبر، سيزور الوزير فيدان، موسكو ومن بين القضايا التي يعتزم مناقشتها "اتفاق الحبوب" واستئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ومشروع "مركز الغاز".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ميليت" التركية، نقلا عن مصادر أن "فيدان سيزور موسكو في سبتمبر المقبل".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال إن "وزير الخارجية التركي سيزور روسيا، في المستقبل القريب".

https://sputnikarabic.ae/20230818/صحيفة-الولايات-المتحدة-تحاول-إجبار-تركيا-على-عدم-مساعدة-روسيا-1080188582.html

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