عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230826/مصر-وروسيا-80-عاما-من-الصداقة-والشراكة-والتحالف-الاستراتيجي-1080445270.html
مصر وروسيا... 80 عاما من الصداقة والشراكة والتحالف الاستراتيجي
مصر وروسيا... 80 عاما من الصداقة والشراكة والتحالف الاستراتيجي
تعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا إلى عام 1943، حيث تم إنشاء سفارة مصر في موسكو وسفارة الاتحاد السوفيتي في القاهرة وقنصليتها في الإسكندرية. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T17:14+0000
2023-08-26T17:14+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1a/1080444359_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_03833e16354c2ee7cc83d1d56734be5e.png
وفي 26 أغسطس/ آب 2023، يحتفل البلدان بمرور 80 عاما على علاقاتهما، والتي شهدت العديد من المواقف الإنسانية والروابط الأخوية.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1a/1080444359_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_ba355503f59a9b9b17948951b32205c2.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, инфографика
انفوجرافيك, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, инфографика

مصر وروسيا... 80 عاما من الصداقة والشراكة والتحالف الاستراتيجي

17:14 GMT 26.08.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
تعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا إلى عام 1943، حيث تم إنشاء سفارة مصر في موسكو وسفارة الاتحاد السوفيتي في القاهرة وقنصليتها في الإسكندرية.
وفي 26 أغسطس/ آب 2023، يحتفل البلدان بمرور 80 عاما على علاقاتهما، والتي شهدت العديد من المواقف الإنسانية والروابط الأخوية.
مصر وروسيا... 80 عاما من الصداقة والشراكة والتحالف الاستراتيجي - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала