https://sputnikarabic.ae/20230826/مصر-وروسيا-80-عاما-من-الصداقة-والشراكة-والتحالف-الاستراتيجي-1080445270.html
مصر وروسيا... 80 عاما من الصداقة والشراكة والتحالف الاستراتيجي
مصر وروسيا... 80 عاما من الصداقة والشراكة والتحالف الاستراتيجي
تعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا إلى عام 1943، حيث تم إنشاء سفارة مصر في موسكو وسفارة الاتحاد السوفيتي في القاهرة وقنصليتها في الإسكندرية. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T17:14+0000
2023-08-26T17:14+0000
2023-08-26T17:14+0000
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وفي 26 أغسطس/ آب 2023، يحتفل البلدان بمرور 80 عاما على علاقاتهما، والتي شهدت العديد من المواقف الإنسانية والروابط الأخوية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, инфографика
انفوجرافيك, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, инфографика
مصر وروسيا... 80 عاما من الصداقة والشراكة والتحالف الاستراتيجي
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تعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا إلى عام 1943، حيث تم إنشاء سفارة مصر في موسكو وسفارة الاتحاد السوفيتي في القاهرة وقنصليتها في الإسكندرية.
وفي 26 أغسطس/ آب 2023، يحتفل البلدان بمرور 80 عاما على علاقاتهما، والتي شهدت العديد من المواقف الإنسانية والروابط الأخوية.