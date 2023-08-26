https://sputnikarabic.ae/20230826/موسكو-تنصح-دول-الـناتو-بالتوقف-عن-إمداد-نظام-كييف-بالأسلحة-وبالتركيز-على-شؤونها-الداخلية-1080435341.html

موسكو تنصح دول الـ"ناتو" بالتوقف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة وبالتركيز على شؤونها الداخلية

موسكو تنصح دول الـ"ناتو" بالتوقف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة وبالتركيز على شؤونها الداخلية

دعت موسكو دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى التوقف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، ونصحتها بالتركيز على شؤونها الداخلية. 26.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-26T11:27+0000

2023-08-26T11:27+0000

2023-08-26T11:27+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698910_0:185:2982:1862_1920x0_80_0_0_d331c1c3d3a97c527127be0b508e9cbb.jpg

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بحسب موقع الوزارة، إن "روسيا تدعو حكومات دول الـ"ناتو" إلى الانشغال بالشؤون الداخلية لبلدانها، والاستماع إلى صوت شعوبها، بدلًا من ضخ الأسلحة بشكل طائش وغير مسؤول لنظام النازيين الجدد بقيادة فلاديمير زيلينسكي".وأضافت زاخاروفا أنه "من الطبيعي أن يشعر الناس في الغرب بقلق متزايد بشأن وجهة مليارات الدولارات، التي أرسلتها حكومات دولهم إلى كييف، والتي كان من الممكن استغلالها في تحسين حياة مواطنيهم".وأشارت زاخاروفا إلى أن "أحد المرشحين الرئاسيين الأمريكيين، روبرت كينيدي جونيور، قال إن توريد طائرات "إف-16" إلى كييف سيكون بمثابة كارثة لأوكرانيا".وأضافت زاخاروفا أن "النائبة في البرلمان الأمريكي مارغوري تايلور، دعت أخيرا إلى إيقاف تمويل كييف"، مشيرة إلى أن "العقوبات قد فشلت، إذ أصبحت روسيا أكثر ثراء والولايات المتحدة الأمريكية أكثر فقرا".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي تتواصل، منذ شباط/ فبراير 2022، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230826/الخارجية-الروسية-تعلق-على-دعوات-كييف-بعدم-الاعتراف-بالانتخابات-في-المناطق-الروسية-الجديدة-1080433204.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا