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https://sputnikarabic.ae/20230826/وزير-الخارجية-الإماراتي-يوجه-رسالة-للدول-المؤسسة-لـبريكس-1080435165.html
وزير الخارجية الإماراتي يوجه رسالة للدول المؤسسة لـ"بريكس"
وزير الخارجية الإماراتي يوجه رسالة للدول المؤسسة لـ"بريكس"
وجّه وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، الشكر إلى الأعضاء الخمسة المؤسسين لـ"بريكس" على قبول انضمام الإمارات إلى المجموعة. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T11:22+0000
2023-08-26T11:22+0000
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وقال الوزير الإماراتي، في بيان، أمس الجمعة، إن "انضمام الإمارات إلى "بريكس" يجسد نهج الشراكة وروح الصداقة الراسخة لدى المجموعة".وأضاف بن زايد آل نهيان أن "انضمام بلاده إلى "بريكس" يشكل جزءا من أولويات الإمارات، في تعزيز الحوار من خلال منصات فاعلة تمثل اقتصاديات الدول النامية والناشئة".ولفت وزير الخارجية الإماراتي إلى أن "دولة الإمارات تؤكد باستمرار على أهمية التعددية في دعم السلام والأمن والتنمية عالميا".واتخذت مجموعة "بريكس"، أول أمس الخميس، قرارا تاريخيا بضم أعضاء جدد إلى المجموعة، وهي كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في "بريكس".وأكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دول المجموعة تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ومتنوع الثقافة، ونبذ الإرهاب والنازية الجديدة، وأنها لاتنافس أو تعارض أحدا على الإطلاق."بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، ويسعى أعضاؤها إلى تقوية التكتل ضمن جهود لتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب.
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قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية الإماراتي يوجه رسالة للدول المؤسسة لـ"بريكس"

11:22 GMT 26.08.2023
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019
 وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
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وجّه وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، الشكر إلى الأعضاء الخمسة المؤسسين لـ"بريكس" على قبول انضمام الإمارات إلى المجموعة.
وقال الوزير الإماراتي، في بيان، أمس الجمعة، إن "انضمام الإمارات إلى "بريكس" يجسد نهج الشراكة وروح الصداقة الراسخة لدى المجموعة".
وأضاف بن زايد آل نهيان أن "انضمام بلاده إلى "بريكس" يشكل جزءا من أولويات الإمارات، في تعزيز الحوار من خلال منصات فاعلة تمثل اقتصاديات الدول النامية والناشئة".
ولفت وزير الخارجية الإماراتي إلى أن "دولة الإمارات تؤكد باستمرار على أهمية التعددية في دعم السلام والأمن والتنمية عالميا".
واتخذت مجموعة "بريكس"، أول أمس الخميس، قرارا تاريخيا بضم أعضاء جدد إلى المجموعة، وهي كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في "بريكس".
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وأكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دول المجموعة تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ومتنوع الثقافة، ونبذ الإرهاب والنازية الجديدة، وأنها لاتنافس أو تعارض أحدا على الإطلاق.
"بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، ويسعى أعضاؤها إلى تقوية التكتل ضمن جهود لتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب.
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