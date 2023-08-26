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https://sputnikarabic.ae/20230826/وزير-الداخلية-الإيراني-داعش-وأمريكا-وراء-الهجوم-على-مرقد-شاه-جراغ-في-شيراز-1080431148.html
وزير الداخلية الإيراني: "داعش" وأمريكا وراء الهجوم على مرقد "شاه جراغ" في شيراز
وزير الداخلية الإيراني: "داعش" وأمريكا وراء الهجوم على مرقد "شاه جراغ" في شيراز
اتهم وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، "الولايات المتحدة الأمريكية، بالسعي لإعادة تأهيل تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، ودعمه". 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T08:04+0000
2023-08-26T08:04+0000
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وقال وحيدي، في تصريحات نقلتها صحيفة "إيران بالعربي"، إن "الولايات المتحدة تشعر من جديد بأن تنظيم "داعش" الإرهابي قد يساعدها على تنفيذ سياساتها ومخططاتها في المنطقة"، مؤكدا أن "العمليات الإرهابية التي استهدفت حرم أحمد ابن موسى الكاظم في شيراز، هي نتيجة هذه المساعي".وكان وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، أكّد رصد دخول 200 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي إلى البلاد، مشيرًا إلى تحييد معظمهم.يشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا وعدة دول) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني، في مدينة شيراز الإيرانية، فيما تمكنت السلطات الإيرانية من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني.وكانت وزارة الأمن الإيرانية قد أعلنت اعتقال و إعدام 196 إرهابيا تكفيريا، في الفترة ما بين الهجومين الإرهابيين على المرقد، مشيرة إلى أن العنصر الداعم الرئيسي للعملية الإرهابية الأخيرة على صلة مباشرة بقادة تنظيم "داعش" الإرهابي.وكان مرقد "شاه جراغ" هدفا لهجوم مماثل شنه إرهابيون مسلحون، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، والذي تبناه "داعش" أيضا، وأسفر عن مقتل 13 شخصًا.
https://sputnikarabic.ae/20230815/الحرس-الثوري-الإيراني-يتهم-إسرائيل-بـالارتباط-بمنفذ-الهجوم-على-مرقد-ديني-في-شيراز-1080098822.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الداخلية الإيراني: "داعش" وأمريكا وراء الهجوم على مرقد "شاه جراغ" في شيراز

08:04 GMT 26.08.2023
© AFP 2023 / MOHAMMADREZA DEHDARIثقوب رصاص في موقع هجوم إطلاق نار على ضريح شاه جراغ الإيراني في مدينة شيراز، إيران، 13 أغسطس/ آب 2023
ثقوب رصاص في موقع هجوم إطلاق نار على ضريح شاه جراغ الإيراني في مدينة شيراز، إيران، 13 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© AFP 2023 / MOHAMMADREZA DEHDARI
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اتهم وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، "الولايات المتحدة الأمريكية، بالسعي لإعادة تأهيل تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، ودعمه".
وقال وحيدي، في تصريحات نقلتها صحيفة "إيران بالعربي"، إن "الولايات المتحدة تشعر من جديد بأن تنظيم "داعش" الإرهابي قد يساعدها على تنفيذ سياساتها ومخططاتها في المنطقة"، مؤكدا أن "العمليات الإرهابية التي استهدفت حرم أحمد ابن موسى الكاظم في شيراز، هي نتيجة هذه المساعي".
وكان وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، أكّد رصد دخول 200 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي إلى البلاد، مشيرًا إلى تحييد معظمهم.
يشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا وعدة دول) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني، في مدينة شيراز الإيرانية، فيما تمكنت السلطات الإيرانية من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني.
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وكانت وزارة الأمن الإيرانية قد أعلنت اعتقال و إعدام 196 إرهابيا تكفيريا، في الفترة ما بين الهجومين الإرهابيين على المرقد، مشيرة إلى أن العنصر الداعم الرئيسي للعملية الإرهابية الأخيرة على صلة مباشرة بقادة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وكان مرقد "شاه جراغ" هدفا لهجوم مماثل شنه إرهابيون مسلحون، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، والذي تبناه "داعش" أيضا، وأسفر عن مقتل 13 شخصًا.
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