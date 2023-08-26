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https://sputnikarabic.ae/20230826/وكالة-البرهان-يبدأ-جولات-خارج-الخرطوم-ويعتزم-إجراء-محادثات-مع-دول-جوار-السوادن-1080440427.html
وكالة: البرهان يبدأ جولات خارج الخرطوم ويعتزم إجراء محادثات مع دول جوار السوادن
وكالة: البرهان يبدأ جولات خارج الخرطوم ويعتزم إجراء محادثات مع دول جوار السوادن
قام قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بزيارة إلى قواعد عسكرية قرب العاصمة، في أول جولة له خارج الخرطوم منذ اندلاع الصراع مع قوات الدعم... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T13:59+0000
2023-08-26T13:59+0000
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ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدرين حكوميين، قولهما إن "الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زار قواعد للجيش بالقرب من العاصمة الخرطوم، بالإضافة إلى بورتسودان، مقر الحكومة المؤقت".وأضاف المصدرين أن "زعيم الجيش السوداني ينوي رئاسة اجتماع لمجلس الوزراء، ويعتزم أيضا مغادرة السودان لإجراء محادثات في دول الجوار"، دون ذكر هذه الدول.وتداول الجيش السوداني مقاطع فيديو للبرهان وهو يزور قاعدة لسلاح المدفعية في عطبرة في ولاية نهر النيل شمالي الخرطوم، كما قام البرهان بزيارة مدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل، وذلك في أول جولة له خارج العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الصراع.وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sputnikarabic.ae/20230826/أمريكا-يجب-محاسبة-مرتكبي-الفظائع-في-السودان-وعلى-الجيش-والدعم-السريع-وقف-القتال-فورا-1080430368.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وكالة: البرهان يبدأ جولات خارج الخرطوم ويعتزم إجراء محادثات مع دول جوار السوادن

13:59 GMT 26.08.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYرئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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قام قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بزيارة إلى قواعد عسكرية قرب العاصمة، في أول جولة له خارج الخرطوم منذ اندلاع الصراع مع قوات الدعم السريع، في أبريل/ نيسان الماضي.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدرين حكوميين، قولهما إن "الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زار قواعد للجيش بالقرب من العاصمة الخرطوم، بالإضافة إلى بورتسودان، مقر الحكومة المؤقت".
وأضاف المصدرين أن "زعيم الجيش السوداني ينوي رئاسة اجتماع لمجلس الوزراء، ويعتزم أيضا مغادرة السودان لإجراء محادثات في دول الجوار"، دون ذكر هذه الدول.
الصراع في السودان - مدينة الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
أمريكا: يجب محاسبة مرتكبي الفظائع في السودان وعلى الجيش والدعم السريع وقف القتال فورا
07:35 GMT
وتداول الجيش السوداني مقاطع فيديو للبرهان وهو يزور قاعدة لسلاح المدفعية في عطبرة في ولاية نهر النيل شمالي الخرطوم، كما قام البرهان بزيارة مدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل، وذلك في أول جولة له خارج العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الصراع.
وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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