https://sputnikarabic.ae/20230826/-علماء-يفكون-لغز-الكروموسوم-الغامض-1080432240.html
علماء يفكون لغز "الكروموسوم الغامض"
علماء يفكون لغز "الكروموسوم الغامض"
حقق علماء أمريكيون إنجازًا في فهم الجينوم البشري، بفك شفرة الكروموسوم "Y" الغامض الذي يوجد لدى الذكور. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T09:17+0000
2023-08-26T09:17+0000
2023-08-26T09:17+0000
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ويعتبر الكروموسوم "Y" أحد الكروموسومين المحددين للجنس، حيث ينتقل من الأب إلى الأبناء الذكور بشكل حصري.وقد قدم الباحثون، الأربعاء الماضي، أول تسلسل كامل للكروموسوم "Y"، وهذا الإنجاز قد يساعد في توجيه البحوث المتعلقة بعلاج العقم عند الرجال.ووفقا للباحثين، فإن الذكور يحملون الكروموسوم "X" والكروموسوم "Y"، في حين تحمل الإناث زوجًا من الكروموسوم "X" فقط، باستثناءات قليلة.ويلعب الكروموسوم "X" دورًا في التحكم في الوظائف التناسلية المهمة، مثل إنتاج الحيوانات المنوية، ويؤثر أيضًا على الاستعداد الوراثي للإصابة بالسرطان وشدته.وقالت أرانج ري، الباحثة في المعهد الوطني الأمريكي لأبحاث الجينوم البشري، إن "ذلك يوفر أول نظرة كاملة لشفرة الكروموسوم "X"، إذ يكشف أكثر من 50% من طول الكروموسوم، الذي كان مفقودًا في خرائط الجينوم البشري السابقة".الجدير بالذكر أن تسلسل الكروموسوم "X" تم نشره، في عام 2020، ولكن الجزء الخاص بالتسلسل الجيني في الجينوم البشري كان غير مكتمل. هذا الإنجاز يوفر لنا نظرة كاملة لشفرة الكروموسوم "X" ويكشف أكثر من 50% من طول الكروموسوم، الذي كان غير معروف من قبل في الخرائط الجينومية السابقة.
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https://sputnikarabic.ae/20230823/-العلماء-يحددون-العلاج-الجديد-المحتمل-لأمراض-الكبد-1080366571.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصحة, منوعات, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الصحة, منوعات, الأخبار
علماء يفكون لغز "الكروموسوم الغامض"
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حقق علماء أمريكيون إنجازًا في فهم الجينوم البشري، بفك شفرة الكروموسوم "Y" الغامض الذي يوجد لدى الذكور.
ويعتبر الكروموسوم "Y" أحد الكروموسومين المحددين للجنس، حيث ينتقل من الأب إلى الأبناء الذكور بشكل حصري.
وقد قدم الباحثون، الأربعاء الماضي، أول تسلسل كامل للكروموسوم "Y"
، وهذا الإنجاز قد يساعد في توجيه البحوث المتعلقة بعلاج العقم عند الرجال.
ووفقا للباحثين، فإن الذكور يحملون الكروموسوم "X" والكروموسوم "Y"، في حين تحمل الإناث زوجًا من الكروموسوم "X" فقط، باستثناءات قليلة.
ويلعب الكروموسوم
"X" دورًا في التحكم في الوظائف التناسلية المهمة، مثل إنتاج الحيوانات المنوية، ويؤثر أيضًا على الاستعداد الوراثي للإصابة بالسرطان وشدته.
وقالت أرانج ري، الباحثة في المعهد الوطني الأمريكي لأبحاث الجينوم البشري
، إن "ذلك يوفر أول نظرة كاملة لشفرة الكروموسوم "X"، إذ يكشف أكثر من 50% من طول الكروموسوم، الذي كان مفقودًا في خرائط الجينوم البشري السابقة".
الجدير بالذكر أن تسلسل الكروموسوم "X" تم نشره، في عام 2020، ولكن الجزء الخاص بالتسلسل الجيني في الجينوم البشري كان غير مكتمل. هذا الإنجاز يوفر لنا نظرة كاملة لشفرة الكروموسوم "X" ويكشف أكثر من 50% من طول الكروموسوم، الذي كان غير معروف من قبل في الخرائط الجينومية السابقة.