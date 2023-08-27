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https://sputnikarabic.ae/20230827/أفريقيا-الوسطى-تطلب-مساعدة-روسيا-في-توفير-الأمن-خلال-فترة-الاستفتاء-على-الدستور-1080450614.html
أفريقيا الوسطى تطلب مساعدة روسيا في توفير الأمن خلال فترة الاستفتاء على الدستور
أفريقيا الوسطى تطلب مساعدة روسيا في توفير الأمن خلال فترة الاستفتاء على الدستور
أعلن سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى موسكو، ألكسندر بيكانتوف، أن بانغي تقدمت بطلب إلى روسيا للمساعدة في توفير الأمن خلال فترة الاستفتاء على الدستور. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T05:05+0000
2023-08-27T05:05+0000
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وقال بيكانتوف في تصريح لـ"سبوتنيك": "خلال فترة الاستفتاء على الدستور، كان هناك طلب لروسيا للمساعدة في توفير الأمن، لأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى رفضت ذلك، لكن لم تتم مناقشة عدد المدربين العسكريين الروس وكان الأمر متروكا لتقدير الجانب الروسي".وأضاف بيكانتوف أن الاستفتاء على الدستور جرى بشكل رائع ولم تتخلله أي حوادث خطيرة. وفي معرض تعليقه على عدد المدربين العسكريين الروس، قال بيكانتوف إن السفارة ليس لديها معلومات تشير إلى أن العدد ازداد عن 1890 مدربا.
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أفريقيا الوسطى تطلب مساعدة روسيا في توفير الأمن خلال فترة الاستفتاء على الدستور

05:05 GMT 27.08.2023
© AFP 2023 / FLORENT VERGNES جيش أفريقيا الوسطى
جيش أفريقيا الوسطى - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© AFP 2023 / FLORENT VERGNES
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أعلن سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى موسكو، ألكسندر بيكانتوف، أن بانغي تقدمت بطلب إلى روسيا للمساعدة في توفير الأمن خلال فترة الاستفتاء على الدستور.
وقال بيكانتوف في تصريح لـ"سبوتنيك": "خلال فترة الاستفتاء على الدستور، كان هناك طلب لروسيا للمساعدة في توفير الأمن، لأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى رفضت ذلك، لكن لم تتم مناقشة عدد المدربين العسكريين الروس وكان الأمر متروكا لتقدير الجانب الروسي".
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وأضاف بيكانتوف أن الاستفتاء على الدستور جرى بشكل رائع ولم تتخلله أي حوادث خطيرة.
وفي معرض تعليقه على عدد المدربين العسكريين الروس، قال بيكانتوف إن السفارة ليس لديها معلومات تشير إلى أن العدد ازداد عن 1890 مدربا.
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